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ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinden yapılan açıklamada, yıllar boyunca araştırmacı ve aktivistlerin iklim konusunda dünya liderlerinin dikkatini çekmeye çalıştığı ancak bunu 16 yaşındaki genç kızın başardığı belirtilerek, Thunberg'in "2019 Yılın Kişisi" seçildiği duyuruldu.
Açıklamada, Thunberg'in çok sayıda lideri ikna ederek, iklimle ilgili davranışsal bir değişikliğe gidilmesini başardığı ve dünyanın karşılaştığı en önemli konuda en ikna edici ses olduğu vurgulandı.
Dergi, gerçeği söyleme cesaretinde bulunmasından dolayı Thunberg için "bir neslin ikonu haline gelen sıradan bir genç kız" ifadesini kullandı.
Thunberg, dergi tarafından seçilen en genç "yılın kişisi" oldu.
Derginin 23 Aralık'ta yayımlanacak sayısının kapağında Thunberg'in Portekiz'in Lizbon sahilinde çekilen fotoğrafı yer alacak.
— TIME (@TIME) December 11, 2019
Thunberg, İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için ağustosta parlamento önünde oturma eylemi yaparak sesini dünyaya duyurmuştu.
İsveç Parlamentosu önünde başlattığı "Fridays For Future" adlı oturma eylemleriyle iklim değişikliğine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen ve İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a giden iklim aktivisti Greta Thunberg, İklim Zirvesi'nde yaptığı duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirmiş ve dünyanın gündemine oturmuştu.
Eylülde New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde de konuşan İsveçli aktivist, iklim değişikliğine karşı mücadelede gerekli adımları atmadığı için devlet ve hükümet başkanlarını eleştirmişti.
Thunberg'in farkındalık kampanyaları sonucu "Küresel iklim grevi" başlığıyla 20 Eylül'de dünya çapında düzenlenen protestolar kapsamında 185 ülkede 6 bin 100 etkinlik düzenlenmiş, yaklaşık 7,6 milyon kişi bu etkinliklere katılmıştı.
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