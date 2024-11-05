TİM Başkanı Mustafa Gültepe: "'Firmalar batıyor' demek istedim"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, dün bir TV kanalına verdiği röportajda "Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalması mümkün değil" dedi.

Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada aslında firmaların zor durumda olduğuna vurgu yapmak istediğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

REKLAM advertisement1

"Röportajda da vurguladığım üzere yüzde 50’i aşan faizde yatırımı, üretimi, istihdamı nihayetinde ihracatı artırma şansımız bulunmuyor. Üretim ve istihdam tarafında kayıplarımız var. Birçok sektörümüz rekabetçilik konusunda zorlanıyor. Röportajda bu konuya dikkat çekmek için ‘firmalar batıyor’ yerine sehven ‘ülke batıyor’ ifadesini kullandığımı gördüm.

Röportajın bütünü dikkate alındığında kastedilenin ‘firma’ olduğu açık şekilde anlaşılacaktır. İhracat ailesi olarak Türkiye’ye değer katmak, üretimi, istihdamı ve ihracatı arıtmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”