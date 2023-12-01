TikTok'ta şoke eden görüntüler! Laz Kızı gitti "Donsuz Kelly" geldi!

“Laz Kızı” lakaplı kişinin emniyetteki ifadesinde "Yayınlar yapıyordum, o yayınımda ben bilerek göğsümü açmadım, gergindi düğmem koptu. O gün ki yayınımdan sadece 7 bin 500 lira kazandım. Aylık da 20 ilâ 30 bin lira kazanıyordum. Şimdi hesabımı dondurdum. Ailem açmama izin vermiyor" dediği öğrenilmişti ve kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.