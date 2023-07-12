TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomenler belli oldu! Türkiye'den bakın kim var!
Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından biri olan ve kişilerin video içerikleri üreterek fenomen hale geldiği TikTok'ta en çok takipçisi olan isimler belli oldu. Listenin içerisinde Türkiye'den bir isimde yer aldı. İşte TikTok'ta en fenomen 10 isim...
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Son zamanların en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomen isimler belli oldu. 10 numara ile listenin sonunda dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson 71.1 milyon takipçiyle yer alırken listenin birincisi 161.3 milyon takipçisi olan Senegalli fenomen oldu.
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10. Dwayne Johnson
TikTok takipçi sayısı: 71,1 milyon
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9. Burak Özdemir (CZN Burak)
TikTok Takipçi sayısı: 71,7 milyon
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8. Will Smith
Tiktok takipçi sayısı: 73,1 milyon
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7. Kimberly Loaiza
TikTok takipçi sayısı: 75,9 milyon
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6. Zach King
TikTok takipçi sayısı: 78 milyon
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5. MrBeast (Jimmy Donaldson)
TikTok takipçi sayısı: 84,8 milyon
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4. Addison Rae
TikTok takipçi sayısı: 88,5 milyon
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3. Bella Poarch
TikTok takipçi sayısı: 92,6 milyon
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2. Charli D'Amelio
TikTok takipçi sayısı: 151 milyon
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1. Khabane Lame
TikTok takipçi sayısı: 161,3 milyon