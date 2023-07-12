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        TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomenler belli oldu! Türkiye'den bakın kim var!

        Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından biri olan ve kişilerin video içerikleri üreterek fenomen hale geldiği TikTok'ta en çok takipçisi olan isimler belli oldu. Listenin içerisinde Türkiye'den bir isimde yer aldı. İşte TikTok'ta en fenomen 10 isim...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 10:46
        • 1

          Son zamanların en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomen isimler belli oldu. 10 numara ile listenin sonunda dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson 71.1 milyon takipçiyle yer alırken listenin birincisi 161.3 milyon takipçisi olan Senegalli fenomen oldu.

        • 2

          10. Dwayne Johnson

          TikTok takipçi sayısı: 71,1 milyon

        • 3

          9. Burak Özdemir (CZN Burak)

          TikTok Takipçi sayısı: 71,7 milyon

        • 4

          8. Will Smith

          Tiktok takipçi sayısı: 73,1 milyon

        • 5

          7. Kimberly Loaiza

          TikTok takipçi sayısı: 75,9 milyon

        • 6

          6. Zach King

          TikTok takipçi sayısı: 78 milyon

        • 7

          5. MrBeast (Jimmy Donaldson)

          TikTok takipçi sayısı: 84,8 milyon

        • 8

          4. Addison Rae

          TikTok takipçi sayısı: 88,5 milyon

        • 9

          3. Bella Poarch

          TikTok takipçi sayısı: 92,6 milyon

        • 10

          2. Charli D'Amelio

          TikTok takipçi sayısı: 151 milyon

        • 11

          1. Khabane Lame

          TikTok takipçi sayısı: 161,3 milyon

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