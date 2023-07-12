TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomenler belli oldu! Türkiye'den bakın kim var!

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Son zamanların en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomen isimler belli oldu. 10 numara ile listenin sonunda dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson 71.1 milyon takipçiyle yer alırken listenin birincisi 161.3 milyon takipçisi olan Senegalli fenomen oldu.