Yeni formatını duyurdu

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Kısa video paylaşımı odaklı odaklı popüler sosyal ağ TikTok'a yeni bir özellik eklendi. TikTok Now adı verilen yeni formatla, kullanıcılar o an ne yaptıklarını telefonlarının ön ve arka kamerasını aynı anda kullanarak fotoğraf veya 10 saniyelik video olarak paylaşabilecek. TikTok Now, kullanıcılara içeriklerini paylaşmaları için bir bildirim gönderecek. Yeni formatta, kullanıcıların arkadaşlarının içeriklerini görebilmesi için kendilerinin de içerik paylaşması gerekecek.

GELECEK HAFTALARDA HER KULLANICIYA AÇILACAK Kullanıcı deneyimine daha anlık bir yaklaşım kazandırmayı hedefleyen platform, kullanıcıların kendilerine en yakın hissettikleriyle olan etkileşimini bu yöntemle derinleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. TikTok Now aracılığıyla kullanıcılar uygulamadan bildirim geldiği anda, o anı video yada fotoğraf olarak paylaşabilecek. Test aşamasında olan bu özelliğin, önümüzdeki haftalarda her kullanıcı için aktif olması planlanıyor.

16 YAŞ ALTINDAKİLERİN HESAPLARI GİZLENECEK TikTok Now özelliğinin topluluğun güvenliği ve gizliliği göz önünde bulundurarak geliştirildiğinin altını çizen platform, bu yeni içeriklerin kimler tarafından görüntülenebileceğini de içerik üreticilerine bırakacağını duyurdu. Eğlence platformu TikTok, yeni özelliği kapsamında üretilen içerikler için yalnızca arkadaşlarla paylaşma olanağı sağlayacak. Aynı zamanda 16 yaş altı kullanıcıların da hesapları otomatik olarak gizliye alınacak. 18 yaş altındaki hiçbir kullanıcının içeriği keşfet bölümüne düşmeyecek.

KULLANICI SEÇECEK Verilen bilgiye göre 13-15 yaş arası kullanıcılar, uygunsuz yorumları engellemek için yorum yapma özelliğini sadece arkadaşlarıyla sınırlayabilecek. 18 yaşın üzerindeki kullanıcıların paylaşım seçenekleriyse daha çeşitli olacak. Eğer böyle bir tercihte bulunurlarsa 18 yaş üzerindeki kullanıcıların içerikleri kendi bölgelerindeki diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek ancak karşılıklı takipleşmediği kimseden yorum veya etkileşim alamayacak.