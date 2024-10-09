DİSCORD NEDEN KAPATILDI?

Discord uygulaması üzerinden suç teşkil eden pek çok olayın gündeme gelmesiyle birlikte kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı. Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.

''KİMSENİN AYRICALIĞI YOKTUR''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bazı sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını duyurmuştu.

Bakan Tunç, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.