TikTok erişim engeli gelecek mi, kapanacak mı?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararıyla Discord'a uygulanan erişim engeli gündemde yer alıyor. Bu gelişmelerin ardından, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un da benzer bir engelle karşılaşıp karşılaşmayacağı merak konusu oldu. Sosyal medya uygulamalarına yönelik erişim kısıtlamaları Türkiye'nin gündemini meşgul ederken, TikTok'un akıbeti de araştırılmaya başlandı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, TikTok'a erişim engeli gelecek mi? İşte detaylar...
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Roblox ve Discord'a yönelik erişim kısıtlamalarının ardından, gözler TikTok'a çevrildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Discord'a erişimi engellemesi, diğer sosyal medya platformlarının da benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmayacağı konusunda sorgulamalara yol açtı. TikTok'un da Türkiye'de erişim engeline takılabileceğine dair iddialar ortaya atılırken, kullanıcılar bu platformun da kapanıp kapanmayacağını sorguluyor. Peki, TikTok için bir erişim engeli söz konusu mu? İşte bu konudaki son durum...
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TİKTOK KAPATILACAK MI?
Türkiye'de önce Instgram'a ardından oyun uygulaması Roblox'a ve son olarak Discord'a getirilen erişim engeli sonrası TikTok'a yönelik olası yasaklama tartışmaları gündemde. Video paylaşma uygulamasıyla ilgili birçok iddia bulunsa da Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK tarafından bu uygulamaya dair resmi bir karar bulunmamaktadır.
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DİSCORD KAPANDI MI, NEDEN AÇILMIYOR?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.
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BAKAN TUNÇ’TAN DİSCORD ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Discord" isimli sosyal medya platformuna Türkiye'den erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir."
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Tunç, gençleri ve çocukları zararlı yayınlardan korumaya kararlı olduklarını belirterek şunları vurguladı:
"Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."
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DİSCORD NEDEN KAPATILDI?
Discord uygulaması üzerinden suç teşkil eden pek çok olayın gündeme gelmesiyle birlikte kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı. Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.
''KİMSENİN AYRICALIĞI YOKTUR''
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bazı sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını duyurmuştu.
Bakan Tunç, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.