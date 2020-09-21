Reuters

Oracle Corp ve Walmart Inc ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle imzalanan anlaşmanın ardından haftasonu ABD'li yatırımcıların ve kendilerinin TikTok uygulamasının çoğunluğuna sahip olacağını açıklarken, ByteDance ise TikTok'un kendi iştiraki olacağını belirtti.

Trump, uygulamayı kullanan 100 milyon ABD'linin kişisel verilerinin Çin Komünist Partisi'ne verildiği endişelerinin

ardından 14 Ağustos'ta bir kararname imzalayarak ByteDance'e TikTok'u satması için 90 gün süre vermişti. Trump, Cumartesi günü temelde TikTok'un ABD'de faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak bir anlaşmayı desteklediğini söylemişti. ByteDance bugün uygulamanın dünya genelinde faaliyetlerinin çoğuna sahip olacak yeni oluşturulacak ABD şirketi TikTok Global'in yüzde 80'ine sahip olacağını açıkladı.

TikTok Global'de sırasıyla yüzde 12.5 ve yüzde 7.5 hisse almak için anlaşan Oracle ve Walmart ise Cumartesi günü TikTok'un

çoğunluğuna ABD'lilerin sahip olacağını açıklamıştı. ByteDance açıklamasında ABD'li yatırımcıların TikTok Global'in çoğunluğuna sahip olacağı ve ByteDance'in TikTok'un kontrolünü kaybedeceği söylentilerinin "dedikodu" olduğunu ifade etti.

Oracle ve Walmart, ByteDance'in açıklamasına dair yorum yapmaktan kaçındı. Anlaşmaya dair bilgi sahibi olan bazı kaynaklar ByteDance'in yüzde 41 hissesine ABD'li yatırımcıların sahip olduğuna dikkat çekerek ve TikTok Global'de ABD'lilerin dolaylı olarak çoğunluğa sahip olacağını vurgulayarak aradaki farklı açıklamalara bir uzlaşı noktası sunmaya çalıştılar.

Kaynaklardan biri Oracle ve Walmart'la varılan anlaşmanın TikTok Global'i 50 milyar dolardan fazla değerlendireceğini

ifade etti. TikTok aynı zamanda TikTok Global'in halka arzının planlandığını da doğruladı.