TikTok, Aile Eşlemesi özelliğini genişleterek ebeveyn denetimini artırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TikTok, gençlerin güvenliğini sağlamak ve ebeveynlerin kontrol imkanlarını artırmak adına yeni teknolojiler ve işbirlikleri geliştirmeye devam ediyor.

Gençlerin güvenli ve bilinçli bir şekilde dijital dünyada yer almasını hedefleyen TikTok, ebeveynlere denetim imkanı sağlayan Aile Eşlemesi özelliğini ve gençlerin ekran süresini daha sağlıklı yönetmesini sağlayacak güvenlik önemlerini, yeniliklerle destekledi.

TikTok'un 5 yıl önce kullanıma sunduğu Aile Eşlemesi özelliğine getirilen yeni güncellemeler sayesinde, ebeveynler gençlerin hesapları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabiliyor. Yeni özellikler arasında, genç kullanıcıların ekran sürelerini daha bilinçli yönetmelerini teşvik eden "Ekran Molası" (Time Away) ve "Dinlenme Modu" (Wind Down Feature) gibi araçlar yer alıyor.

Ekran Molası özelliğiyle ebeveynler, gençlerin TikTok kullanımını belirli saatler içinde sınırlandırabiliyor. Böylece gençlerin ders çalışmaya ve aileye daha fazla vakit ayırması sağlanıyor. "Takip ve Engelleme Görüntüleme" özelliği sayesinde ebeveynler, gençlerin takip ettiği ve onları takip eden hesapları görebiliyor, aynı zamanda engelledikleri kullanıcılar hakkında bilgi sahibi oluyor. "İçerik Bildirimlerinde Aile Katılımı" özelliğinde ise gençler, TikTok kurallarına aykırı olduğunu düşündükleri bir içeriği bildirirken, aynı anda ebeveynlerini veya güvendikleri bir yetişkini de bilgilendirebiliyor. Dinlenme Modu'nda ise 16 yaş altındaki kullanıcılar, saat 22.00'den sonra TikTok kullanıyorsa, "Sizin İçin Akışı" (For You Feed) kesintiye uğrayarak sakinleştirici müzik eşliğinde bir bildirim ekranı devreye giriyor. Kullanıcı, bu uyarıyı dikkate almazsa, ikinci bir hatırlatma gösteriliyor. Ayrıca, TikTok'ta gece saatlerinde genç kullanıcılara bildirim gönderilmiyor ve bu ayar değiştirilemiyor.

Önlemler sayesinde, ebeveynler 15'ten fazla güvenlik, gizlilik ve refah ayarına hem erişebiliyor, hem de yönetebiliyor. Bunlar arasında, gençlerin kapattığı "STEM" akışını yeniden etkinleştirme, günlük ekran süresi sınırlarını belirleme ve hesap gizliliğini yönetme gibi seçenekler de yer alıyor.

Gelecek dönemde bu bildirimlere, meditasyon egzersizlerinin eklenmesi de planlanıyor. Davranış bilimlerinden elde edilen en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak geliştirilen bu özelliklerin pilot testlerinde, gençlerin büyük çoğunluğu, hatırlatma özelliğini açık bırakmayı tercih etti.

Bu yeni özellikler, yakın zamanda kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak.