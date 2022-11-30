Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Ölümden döndü! Son dakika: Tıklım tıklım olan minibüsün açık kapısından düştü! - Öne çıkan haberler

Arnavutköy'de kapısı açık minibüsten düşüp yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. İlçede bir genç, tıklım tıklım olan minibüsün açık kapısından düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı genç, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Giriş: 30.11.2022 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Ölümden döndü! Son dakika: Tıklım tıklım olan minibüsün açık kapısından düştü! - Öne çıkan haberler
Tıklım tıklım olan minibüsün açık kapısından düştü!
0:00 / 0:00
DHA

Arnavutköy'de Bünyamin Demirtaş (18), kapısı açık olarak giden minibüsten yola düşerek yaralandı. Olayı gören Yunus Emre Ay, "Minibüs tıklım tıklım dolduğu için çocuk sarkarak gidiyordu. Kapı açıktı, kafasının üzerine düştü sağ bacağı kırıldı. Ambulans falan geldi götürdüler. Çocuğun durumu ağırdı, bacağını hissetmediğini söylüyordu" dedi.

DHA'nın haberine göre, ilçede sabah işe gitmek için evden çıkan Bünyamin Demirtaş (18) evinin yakınındaki caddede, minibüse bindi.

Demirtaş, bir süre kapısı açık olarak giden minibüsten düştü. Yaralanan Demirtaş´ın yardımına yolcular ile çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demirtaş, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Demirtaş´ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaralanan Demirtaş´ın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"MİNİBÜS DOLDUĞU İÇİN ÇOCUK SARKARAK GİDİYORDU"

Olayı gören Yunus Emre Ay, "Minibüs tıklım tıklım dolduğu için çocuk sarkarak gidiyordu. Kapı açıktı, kafasının üzerine düştü, sağ bacağı kırıldı. Ambulans geldi götürdüler. Çocuğun durumu ağırdı, bacağını hissetmediğini söylüyordu. 17-18 yaşlarındaydı. Şikayet ediyoruz ama bir şeye yaramıyor" dedi.

"MİNİBÜSLER DOLU, KAPILAR AÇIK"

Aynı cadde üzerinde sık sık aynı olayların yaşandığını söyleyen Seniha Çakır "Kazanın hemen dükkanımın alt tarafında olduğunu gördüm. Burada normalde minibüsler hep çok kalabalık oluyor ve kapıları da açık. Buranın nüfusunun kalabalığı, minibüs seferlerinin azlığı ve ulaşımın bu kadar zor olması etkili. Böyle kazanın olması çok üzücü" diye konuştu.

"ALAN DA BİNEN DE SUÇLU"

Birgül Kaya, "Açıkçası böyle durumlar oluyor ama insanların kendi tercihi. Sonuçta minibüsçü zorla bindirmiyor. Herkesin kendi tercihi, sadece alan suçlu değil. Alan da binen de suçlu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Karabük'te ev yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük'te ev yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
Balıkesir'de 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
Zelenskiy: Donetsk cephesinde durum ağır
Zelenskiy: Donetsk cephesinde durum ağır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.