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        Haberler Bilgi TIKLA, ÖĞREN! LGS sınav giriş belgesi sorgulama e-Okul ekranı: MEB ile 2024 LGS sınav giriş yerleri son dakika açıklandı!

        LGS sınav yerleri açıklandı! MEB ile LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        LGS sınav yerleri son dakika MEB tarafından açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek. Hayalindeki liseyi kazanmak için sınavda ter dökecek olan binlerce 8. sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği LGS sınav giriş belgesi erişime açıldı. Öğrenciler, LGS sınav yerleri giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden alabilecek. İşte, e-Okul sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:30
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        • 1

          Liselere Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken LGS sınav yerleri araştırması hız kazandı. Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Peki, LGS 2024 sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, e-Okul sınav giriş belgesi görüntüleme bilgileri haberimizin devamında...

        • 2

          LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

          LGS sınav giriş yerleri açıklandı. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

          LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

          Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

        • 3

          LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

          Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak.

          Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

          Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

        • 5

          2024 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

          1. oturumda;

          Türkçe 20 soru,

          T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru,

          Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru,

          Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru olacak.

        • 6

          2. oturumda;

          Matematik 20 soru,

          Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru olacak.

        • 7
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