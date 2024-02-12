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        Haberler Gündem TIKLA, BAŞVUR! EKPSS 2024 başvuru ücreti: ÖSYM kılavuzu ile EKPSS başvurusu nasıl yapılır?

        EKPSS başvuruları başladı! 2024 EKPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        EKPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 12 Şubat 2024 itibarıyla başladı. Adayların gözü "2024 EKPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM kılavuzu ile EKPSS başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:07
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        • 1

          Her iki yılda bir düzenlenen EKPSS bu sene 28 Nisan’da gerçekleşecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın başvuruları ise bugünden itibaren alınmaya başlandı. ÖSYM kılavuzunun paylaşılmasıyla başvuru detayları da belli oldu. Peki, EKPSS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır? İşe, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          EKPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!

          2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), başvuruları 12 Şubat itibarıyla başladı. Başvurular, 29 Şubat 2024 tarihine kadar alınmaya devam edilecek. Geç başvuru tarihi ise 7-8 Mart 2024 tarihlerinde alınacak.

          EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          2024 EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ

          EKPSS sınav ücreti, sınava girecek her bir aday için 370,00 TL olarak açıklandı. Sınav ücretinin 75 TL'si aday tarafından 12 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında yatırılacak olup; 295,00 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.

        • 4

          EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

          EKPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          EKPSS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

          Adayların ÖSYM başvuru merkezine giderken aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur (Başvuruda, fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.):

          1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi.

          2) Doldurulmuş 2024-EKPSS/Kura Aday Başvuru Formu ve Engel Bilgi Formu.

          3) Eğitim bilgileri MEB e-Okul, YÖKSİS veya ÖSYM arşivi kaynaklı olmayan adaylar için öğrenim durumunu gösterir belge

          4) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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