TİKA'dan Cezayir'e teknik destek

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın desteğiyle kurulan telekonferans salonu, Cezayir'in diğer eyaletlerinde görevli sağlık personeliyle iletişimin sağlanmasına katkı sağlayacak.
Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere farklı salgın hastalıklarla mücadelede eşgüdüm içinde hareket edilmesine, yurt içi ve dışından katılacak uzmanlarla uzaktan eğitim faaliyetlerinin yapılmasına imkan da tanıyacak.
- "Önemli uluslararası eğitimlere ev sahipliği yapacak"
Yüksek Öğretim Bakanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma Ajansı Müdürü Prof. Dr. Nabil Aoufen, TİKA'nın desteğinin Cezayir’de sağlık alanında yapılacak çalışmalara önemli katkı sağlayacağını belirterek, uzun süredir teletıp alanında uluslararası eğitimler düzenlemek ve sağlık alanındaki yenilikleri daha hızlı ülkesine aktarmak istediklerini ifade etti.
Aoufen, bu bağlamda, TİKA'nın kendilerine sağladığı desteğin çok önemli olduğunu dile getirdi.
TİKA Cezayir Koordinatörü Dr. Alparslan Çevik de Başkanlığın son dönemde Cezayir’de bilimsel faaliyetlere destek verdiğini belirterek, kurulan merkezin Oran şehri başta olmak üzere diğer şehirlerden sağlık personelinin de katılımının sağlanacağı önemli uluslararası eğitimlere ev sahipliği yapacağını kaydetti.
Cezayir'in ilk dijital fabrikasyon laboratuvarının da TİKA tarafından kurulması çalışmalarının ilerleyen günlerde tamamlanacağını aktaran Çevik, salgın hastalıklar, şehir ve bölge planlama konuları başta olmak üzere farklı alanlarla ilgili bir planlama merkezinin de TİKA tarafından kurulacağı bilgisini paylaştı.
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