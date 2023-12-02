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        Haberler Gündem Tik Tok’ta lisans iptali gündemde: Tik Tok Temsilcisi komisyona çağırıldı - Güncel haberler

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Tik Tok Temsilcisi komisyona çağırıldı

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Tik Tok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 21:45 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:57
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        Tik Tok'ta lisans iptali gündemde
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        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Hatay’da İhlas Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada komisyonda Tik Tok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaların detaylarından bahsetti.

        TİK TOK TEMSİLCİSİ KOMİSYONA ÇAĞRILDI

        Yayman, Tik Tok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtip, “Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde Tik Tok’un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak.” dedi.

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        TORBA YASA GELİYOR

        Yayman konuyla ilgili devam edep bir torba yasa hazırlığı olduğuna vurgu yaparak, “Başta Tik Tok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır.” Şeklinde konuştu.

        LİSANS İPTALİ GÜNDEMDE

        Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi. “Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim.”

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        #hüseyin yayman
        #tiktok lisans iptali
        #haberler
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