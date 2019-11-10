10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Pekcan, yaptığı açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un, dayanıklı tüketim mallarının satış sonrası hizmeti verilmesi konusunu da düzenleme altına alarak tüketicilere koruma alanı sağladığını hatırlattı.
İlgili mevzuat gereği üretici ve ithalatçıların Bakanlıkça onaylı yetkili servisler oluşturarak, tüketicilere satış sonrası hizmet sağladığına işaret eden Pekcan, son zamanlarda ortaya çıkan sahte yetkili servislerin bu alanda önemli mağduriyetlere yol açtığına dikkati çekti.
Pekcan, tüketicilerin, satış sonrası hizmet almak istediğinde genellikle internet üzerinden arama motorlarını kullanarak yetkili servis bulmaya çalıştığını belirterek, zaman zaman firmaların logo ve markalarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtan sahte hizmet sağlayıcılarla muhatap olmak durumunda kalan tüketicilerin dolandırıldıklarını söyledi.
Bu tür sahte yetkili servislerle muhatap olan tüketicilerin hem düzgün bir şekilde satış sonrası hizmet alamadığını hem de fahiş fiyatlar ödemek zorunda kaldıklarını anlatan Pekcan, bazı durumlarda da ürünlerinin servise götürülmek üzere evden alınmasına rağmen bir daha geri getirilmediğini söyledi.
Gerek Bakanlığa gerekse Ticaret İl Müdürlüklerine, hem tüketicilerden hem de firmalardan bu yönde gelen şikayetlerin artması üzerine gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını dile getiren Pekcan, bu kapsamda kısa bir süre içinde SERBİS'i hayata geçireceklerini bildirdi.
GÜNCEL YETKİLİ SERVİSLERE KOLAY VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE ERİŞİLEBİLECEK
Pekcan, söz konusu proje ile firmaların yetkili servis istasyonu bilgilerinin internet ortamında güncel olarak yer almasını amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek. Böylece sahte servislerin tüketicileri yanıltması ve mağdur etmesinin önüne geçeceğiz ve aynı zamanda firmaların ticari itibarlarıyla marka değerlerini de koruyacağız. Proje tamamlandığında, tüketicilerin, ürünlerle ilgili sorun yaşadığında firmaların yetkili servislerine arama motorları gibi doğru bilgiye ulaşmada sorun yaşayacağı platformlardan değil, güvenilir tek bir kanaldan doğru bir şekilde ulaşmalarını sağlayacağız.”
Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük İcraat Programı kapsamında sürdürülen projeye ilişkin sistem yazılım, kodlama ve tasarım aşamasının devam ettiğini belirterek, aralık ayının ikinci yarısında yazılım süreci ve sisteme veri girişlerinin tamamlanacağını, veri girişlerinin yapılması ve test aşaması tamamlandıktan sonra da yıl sonu itibarıyla internet sitesinin vatandaşların kullanıma açılacağını sözlerine ekledi.
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