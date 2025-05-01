Ticaret Bakanlığı'ndan mısır ithalatı açıklaması
Ticaret Bakanlığı mısır üretiminin, tüketimi karşılamada yetersiz kalması nedeniyle azami 1 milyon ton için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ithalatta tarife kontenjanı açıldığını açıkladı
Giriş: 01.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:06
Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada "Hayvan yeminin yanı sıra diğer muhtelif gıda ürünlerinin imalinde de kullanılan mısır üretiminin, tüketimi karşılamada yetersiz kalması nedeniyle azami 1 milyon ton için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ithalatta tarife kontenjanı açılmıştır" dedi.
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