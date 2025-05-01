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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Ticaret Bakanlığı'ndan mısır ithalatı açıklaması - Alışveriş Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan mısır ithalatı açıklaması

        Ticaret Bakanlığı mısır üretiminin, tüketimi karşılamada yetersiz kalması nedeniyle azami 1 milyon ton için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ithalatta tarife kontenjanı açıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:06
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        Ticaret Bakanlığı'ndan mısır ithalatı açıklaması
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        Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada "Hayvan yeminin yanı sıra diğer muhtelif gıda ürünlerinin imalinde de kullanılan mısır üretiminin, tüketimi karşılamada yetersiz kalması nedeniyle azami 1 milyon ton için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ithalatta tarife kontenjanı açılmıştır" dedi.

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