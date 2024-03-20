Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Milli gelir 1 trilyon 119 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pazarcıların beklediği yeni düzenlemeleri hazırladıklarını belirterek, "Açıldıktan sonra Meclise göndereceğiz." dedi.

Bolat, Polatlı Perpa Pazar Yeri'nde, pazar esnafı ile iftar programında bir araya geldi.

Bakanlık olarak ihracatın artırılması, dış ticaret açığının kapanması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırılması konusunda çalıştıklarını dile getiren Bolat, aynı zamanda 2 milyon 300 bin şirket ve 2 milyon 220 bin esnaftan da sorumlu olduklarını söyledi. Çiftçilerin ürettiği alın terleri sebze, meyve, tahıl ve bakliyatların pazarcılar sayesinde tüketicilerin sofralarına taşındığını bildiren Bolat, onların çok önemli bir alışveriş fonksiyonunu yerine getirdiğini vurguladı.

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Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisine, 4,5 ekonomi daha katıldığına işaret ederek, "230 milyar dolar olan yıllık milli gelir, 1 trilyon 119 milyar dolara yükseldi. Bunun anlamı 1 ekonomik büyüklüğe, 4,5 ekonomik büyüklük daha katılması demektir." diye konuştu.

"Esnaflara, 21 yılda 468 milyar lira sübvansiyonlu kredi verildi"

Türkiye'nin, bölge ve dünya ülkeleri tarafından gıpta edilen bir noktaya geldiğine dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2008 yılında dünya ekonomik krizi vardı, 2020'de dünyanın en büyük salgını vardı, 2022'de bölgemizde Rusya-Ukrayna Savaşı vardı, 2023 başında çok büyük bir deprem felaketi vardı. Ama hiçbir zaman başımızı öne eğmedik, hemen ayağa kalktık. Milletimizle, toplumumuzla birlikte dayanışma içinde bütün yaraları sarmaya çalışıyoruz… Dün 30 bin kişi deprem bölgesinde ev sahibi oldu, sene sonuna kadar 200 bin kişi olacak."