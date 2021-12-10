Tıbbi malzeme sıkıntısı var mı?

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Döviz kurundaki hareketlilik tıbbi cihaz ve malzemeleri de etkiledi. Türk Tabipleri Birliği ve Türk Cerrahi Derneği'nin iddiasına göre, cihaz ve malzemelerin büyük bir bölümü yurtdışından ithal edildiği için erişimde sorunlar yaşanıyor.

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, "Cerrahi branşlar döviz kuru ve dışarı bağımlı olduğumuz cihaz ve aparatlardan ötürü gerçekten sıkıntıya giriyor. Bu sıkıntı da devam edecek diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"KANSER HASTASINA 'ELİMİZDE MALZEME YOK' DİYEMEZSİNİZ"

Prof. Dr. Demirer, "Sistem bir çıkmaza giriyor, girmek üzere. Bu anlamdaki ameliyatlar durma noktasına geliyor. İvedi ameliyat olması gereken bir kanser hastasına, 'Elimizde malzeme yok, bekleyin' cevabını veremezsiniz. Bunlar kozmetik girişim değil. Kanser hastalarının, travma hastalarının, kardiyovasküler cerrahinin, ertelenemez hastalığın önceliği var. Bunları bekletemezsiniz" dedi.

"İNSANLARIN SAĞLIĞA ERİŞİMİNDE SORUNLARLA KARŞILAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fidancı ise "Acil yapılması gereken girişimlerde bu tür malzemelerin kullanılması söz konusu olduğunda malzeme olmadığı için acil girişim yapılmasıyla ilgili aksamalara neden oluyor. İnsanların sağlığa erişiminde sorunlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Sağlığın da cepten karşılanıyor olması, kendi sosyal güvencelerinin karşılaması gereken ödemeleri karşılamıyor olması başa çıkabilecekleri bir durumdan olmaktan öteye savruluyor" dedi.

Prof. Dr. Fidancı, "SGK, bu malzemeyi karşılıyor ama sorun, SGK'nın karşıladığı ücret sabitlenmiş döviz kuru üzerinden. Firma malzemeyi vermediği için hastanede bu malzeme bulunamamaktadır çünkü SGK gerçek ederini karşılamıyor. Sabitlendiği kur itibariyle yurtdışından geliş fiyatı üç katı" diye konuştu.