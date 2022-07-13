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Fenerbahçe'den iki transfer birden: Tiago Çukur ve Joshua King...

Fenerbahçe, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur ve Joshua King'i transfer ettiğini resmen duyurdu. Dün İstanbul'a gelen genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken Joshua King ile 2 yıllık mukavele imzalandığı duyuruldu

13.07.2022 - 23:35 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe iki transfer birden açıkladı! Joshua King ve Tiago Çukur...

Fenerbahçe iki transfer birden açıkladı! Sarı-lacivertliler, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur'u renklerine bağlarken kısa süre sonra da Norveçli forvet Joshua King'i duyurdu.

TİAGO ÇUKUR İLE 4 YIL

Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan milli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

JOSHUA KING 2 YILLIK İMZALADI

Fenerbahçe Kulübü, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'in imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Joshua King, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Joshua King; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Norveçli futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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