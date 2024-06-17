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        Haberler Bilgi Gündem THY Take-Off Cadet programı 2024: Türk Hava Yolları 2. pilot adayı başvuru şartları, eğitim süresi ve başvuru tarihi

        THY yetiştirmek üzere 2. pilot alımı yapıyor! Take-Off Cadet programı detayları

        Türk Hava Yolları, yetiştirmek üzere 2. pilot adayı pozisyonunda yeni bir iş ilanı yayınladı. İstenilen şartları sağlayarak Take-Off Cadet programına kabul edilen adaylar, iki sene süren bir eğitimle 2. pilotluğa hazırlanacak. İşte, THY 2024 Take-Off Cadet programı şartları ve başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:59
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        • 1

          Türk Hava Yolları, yeni bir eğitim programı duyurdu. Take-Off Cadet programı kapsamında, yeni mezun veya mezun olmak üzere olan adaylara iki senelik bir eğitim verilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar ise THY bünyesinde 2. pilot olarak istihdam edilecek. İşte, THY Take-Off Cadet programına yönelik tüm detaylar...

        • 2

          2024 THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ

          Başvurusu kabul edilenler adaylar II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil olacak. 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren başka bir eğitim daha alacak.

        • 3

          THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

          13 Haziran 2024 tarihinde THY'nin web sitesinden verilen iş ilanına son başvuru günü 9 Eylül 2024, saat 15.00 olarak açıklandı.

        • 4

          THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Programın genel başvuru şartları şu şekilde;

          - T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

          - En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

          *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

          *Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)

          - 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

          - Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

        • 5

          - Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

          - Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

          - Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

          - Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

          - Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

          - Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)

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