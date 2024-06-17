Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe sorusu: Tuttuğu takımın logo renklerini bilemedi!
Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe sorusu gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 8. soruya kadar başarılı bir performans sergileyen Kayra Vardaer, tuttuğu takımın renklerini bilemedi. Heyecanına yenik düşen Fenerbahçeli yarışmacı "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübünün logosunda bulunan renklerden biri değildir?" sorusuna yanlış yanıt verdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Her hafta Pazar akşamı ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fenerbahçe sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. 100 bin TL'lik soruya ulaşan Kayra Vardaer Fenerbahçe'nin logosunda bulunan renkleri bilemedi. İşte, heyecanına yenilen Fenerhaçeli yarışmacıya gelen soru hakkında ayrıntılar...
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KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE FENERBAHÇE SORUSU
Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçeli yarışmacı Kayra Varlıer'e "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün logosunda bulunan renklerden biri değildir?" soru geldi. Şıklar arasında sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renkleri yer aldı.
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Varlıer, çıkan soru karşısında şu sözleri sarf etti; "Güzel bir soru geldi. Yeşil var, ortadaki 'bitki mi' diyeyim, 'yaprak mı' diyeyim... O var. Sarı ve mavi zaten bizim renklerimiz. Lacivert ama burada mavi olarak geçmiş. Kırmızı olduğunu düşünüyorum. Kırmızı renk yok, C şıkkı kırmızı. Son kararım."
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Cevabın yanlış çıkmasının ardından Kayra Vardaer büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kenan İmirzalaoğlu, "O yuvarlak armanın etrafında kırmızı yok muydu" dedi. Yarışmacı Kayra, "Unuttum" cevabını verdi. Fenerbahçe'nin logosuna dair yanlış cevap veren Kayra Vardaer yarışmadan 50 bin lira ile ayrıldı.