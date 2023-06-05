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THY personelini taşıyan servisle kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde Türk Hava Yolları (THY) personelini taşıyan servisle kamyon çarpıştı. Kazada servis şoförüyle birlikte 20'den fazla THY çalışanı yaralandı.

Giriş: 05.06.2023 - 19:17 | Güncelleme: ABONE OL
THY personelini taşıyan servisle kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı
DHA

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde saat 16.40 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, THY personelini taşıyan servis otobüsü, sağ şeritten sol şeride ani manevra yaparak geçmeye çalışan kamyona arkadan çarptı. Kazada servis şoförü de dahil 20'den fazla yaralı olduğu öğrenildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karayolları çalışanları, kaza sonrası yolu tek şeride düşürdü.

Olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili çalışması devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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