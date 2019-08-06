Tasarımcı Ettore Bilotta üniformalar için "THY için tasarımlarımı oluşturmaya başladığımda aklıma ilk gelen ve bana ilham veren şey İstanbul’du. Bu şehir, yüzyıllar boyunca sanata ve medeniyete ev sahipliği yapmış, pek çok kültürün ortak mirası diyebileceğimiz eşine az rastlanır bir zenginliği barındırıyor. Özel ilgim olan Türk çinileri ve hat sanatının izlerini özellikle fular ve kravatlarda hissettirmek istedim." demişti