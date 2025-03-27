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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'nin Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine seferleri başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Hava Yolları, Kuzey Makedonya'nın Ohri kentine seferlerine başladı

        Dünya'nın en çok noktasına sefer gerçekleştiren havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları(THY), uçuş rotalarına bir yenisini ekledi. Kuzey Makedonya'nın Ohri kentine seferlerini başlatan THY'nin ilk uçuşu bugün gerçekleştirildi. İlk uçuşu Ohri Havalimanı'nda Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mıckoski, Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski ve Türkiye Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:30 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:30
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        THY'nin Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine seferleri başladı
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        Dünyanın en çok noktasına sefer gerçekleştiren havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları, Kuzey Makedonya'nın Ohri kentine seferlerini başlattı. İstanbul Havalimanı'ndan Ohri Havalimanı'na giden ilk seferi gerçekleştiren TK 1011 kuyruk numaralı THY uçağı, saat 15.00'de havalanarak, 2 saatlik uçuş ile hedefine ulaştı. Uçağın Ohri Havalimanı'na inişi sebebiyle karşılama töreni düzenlendi. İlk sefer anısına kurdele kesimi gerçekleştirilen törene Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mıckoski, Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanı AAleksandar Nikolovski, Türkiye Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TAV Havayolları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan katıldı. THY’nin Kuzey Makedonya'da Üsküp’ten sonra ikinci, Avrupa’da 123’üncü, dünya genelinde ise 353’üncü uçuş noktası olan Ohri Havalimanı'na haftada 4 kez sefer düzenleneceği öğrenildi.

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        'YOLCU TRAFİĞİNİ YAKLAŞIK 4 KATINA ÇIKARDIK'

        Törende kurdele kesiminin ardından konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "TAV Havalimanları olarak bu yıl Kuzey Makedonya’da 15’inci yılımızı kutluyoruz. 2010’dan bu yana başkent Üsküp ve Ohri’nin Havalimanları’nda yaklaşık 300 milyon Euro tutarında yatırım yaptık. Aynı dönemde de yolcu trafiğini yaklaşık 4 katına çıkardık. Hükümet ve Sivil Havacılık Otoritesi işbirliğinde Makedonya’nın tanıtımına, kalkınmasına destek veriyoruz" dedi.

        'OHRİ UÇUŞLARIMIZ İLE DOSTLUĞUMUZA KATKI SUNMAKTAN ONUR DUYACAĞIZ'

        Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kuzey Makedonya’ya ilk uçuşu 1998 yılında Üsküp’e gerçekleştirmiştik. Hali hazırda Üsküp’e, AJet ile birlikte haftada 18 uçuş yapıyoruz. Kuzey Makedonya’da ikinci uçuş noktası olan Ohri seferlerimize başlamanın gururunu yaşıyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı'nda tescillenen ünvanımız, 'Dünyanın En Çok Noktasına Uçan Havayolu' olarak mutluluğumuzu paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. 'Hoşgeldiniz' diyorum. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi Ohri’ye ulaştıracağız. Ohri çıkışlı yolcularımız ise ödüllü konforumuz ile 6 kıtaya uçabilecek. Dünyada 131 ülkeye uçuyoruz, 353 noktayı birbirine bağlıyoruz. 480 uçağımız ile dünyanın en büyük 9’uncu filosuna sahip havayoluyuz. Haftada 4 sefer planladığımız Ohri uçuşlarımız ile dostluğumuza katkı sunmaktan onur duyacağız. Doğası ve uçuş kültürü ile Ohri, uçuş ağımızın kıymetli bir destinasyonu olacak. Avrupa’nın en iyi havayolu ödülümüz ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Ohri yolculuğumuzda onlara bu kalitemiz ile eşlik edeceğiz" dedi.

        Kürsüde konuşma yapan Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy ise Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki tarihi bağlarına atıfta bulunarak dost iki ülke olduğunu vurguladı.

        'ÜLKEMİZ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI KONUSUNDA ÇOK CİDDİ BİR MERKEZ KONUMUNDADIR'

        Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mıckoski ise, "Ülkemiz stratejik konumu nedeniyle havayolu taşımacılığı konusunda çok ciddi bir merkez konumundadır. Bu kapsamda da biz şu noktalarda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yeni uçuş hatları başlatarak tanınan, bilinen güzide havayolları şirketleri ile, bunların arasında THY’de var, işbirliği kapsamında yeni uçuşlar açarak, havalimanlarında uçuş sayılarının artmasına ve alt yapının gelişmesine imkân sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

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