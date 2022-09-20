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THY kabin memuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? THY kabin memuru başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve başvuru şartları nelerdir?

THY kabin memuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar; THY kabin memuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak sorularının cevaplarını arıyor. Peki, THY kabin memuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

20.09.2022 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • THY kabin memuru başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başvuru yapan binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili son durumu merak ediyor. İşte, THY kabin memuru başvurularına ilişkin bilinmesi gerekenler...

  • THY KABİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    THY kabin memuru başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanma tarihi de henüz belli olmadı ancak başvurular gün itibariyle sona erdi.

  • THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Genel Koşullar

    •T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

    •01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

  • •En az lise mezunu olmak

    •İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

  • •Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

    •Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

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