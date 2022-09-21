Türk Hava Yolları tarafından kabin memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Yeni kabin memuru alımı için yayınlanan ilandan sonra vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. İşte THY Kabin Memuru alımı hakkında merak edilenler... THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? THY Basın Müşavirliğinden THY Kabin Memuru alımı hakkında açıklama yapıldı. Buna göre Türk Hava Yolları, kabin memuru başvurularını resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" sitesi üzerinden alacak. Ayrıca aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar gibi pek çok bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi" adresi üzerinden erişilebilecek.

THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER? THY kabin memuru ilanına başvurabilmek için 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 arasında doğmuş olmanız gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ise bir diğer istenen şartlardan.

Güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek ve dinamik kişiler aranıyor.

Başvurular yeterli sayıya ulaşınca ilan yayından kaldırılacak.