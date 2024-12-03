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        Haberler Bilgi Ekonomi THY indirimli yurt dışı - yurt içi bilet kampanyasında bugün son! THY bilet kampanyası uçuş seferleri, bilet fiyatları

        THY indirimli bilet kampanyası bugün bitiyor! Kampanya hangi uçuş seferlerinde geçerli?

        Türk Hava Yolları, yurt içi ve yurt dışında başlattığı indirimli bilet kampanyası bugün bitiyor. Biletlerini kampanya sürecinde alan yolcular, 13 Ocak 2025 ile 26 Mart 2025 tarihlerinde seyahat edebilecek. yurt dışı indirimli bilet kampanyası başlattı. İstanbul çıkışlı uçuşlarda geçerli olacak indirimli fiyatlar kapsamında yolcular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Güney Avrupa'ya seyahat edebilecek. İşte, THY bilet kampanyası geçerlilik tarihi ve uçuş seferleri listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:30
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        • 1

          Türk Hava Yolları; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Malaga, Venedik, Saraybosna, Zagreb, Marsilya gibi birçok Güney Avrupa noktasına indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. Kampanya 26 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. İşte, detaylar...

        • 2

          THY BİLET KAMPANYASI GEÇERLİLİK TARİHİ

          Kampanya 26 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında sürecek.

        • 3

          THY BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHLERİ

          Kampanya süresince bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 26 Mart 2025 tarihlerinde seyahatlerini gerçekleştirebilecek.

        • 4

          THY BİLET KAMPANYASININ GEÇERLİ OLDUĞU BAZI UÇUŞLAR

        • 5
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