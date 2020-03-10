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THY sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen pay sayısına kadar hisse geri alım kararı aldı. THY'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, pay geri alımı için 1.5 milyar liraya kadar fon ayrıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, payların geri alımlarında alt fiyat limiti sıfır, üst fiyat limiti ise 30 TL olacak.

Dün kapanış itibarıyla THY hisseleri 10.38 liradan işlem görüyor. THY'nin sitesinde yer alan bilgiye göre şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 50.88.

KÂR PAYI DAĞITILMAYACAK

Pay geri alım programının 31 Mart'ta yapılacak genel kurul toplantısında onaya sunulacağı ifade edildi. THY'den KAP'a yapılan bir diğer açıklamada ise, 2019 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmayacağı belirtildi.