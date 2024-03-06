THY Euroleague'de 28. hafta maçları başlıyor
THY Euroleague'de 28. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta A. Efes, evinde Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe de İspanya'da lider Real Madrid'e konuk olacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise Fransız temsilcisi ASVEL'i ağırlayacak.
Euroleague'de 28. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 A. Efes - Bayern Münih
21.00 AS Monaco - Kızılyıldız
22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
22.30 Valencia Basket - Barcelona
22.45 Real Madrid - Fenerbahçe
23.00 Olympiakos - Virtus Bologna
8 Mart Cuma
22.15 Panathinaikos - ASVEL
22.30 Olimpia Milano - Partizan
22.30 Baskonia - ALBA Berlin