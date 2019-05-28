Türk Hava Yolları ( THY) uçaklarına ikram hizmeti veren Türk işadamı Atilla Doğudan'ın sahibi olduğu Viyana merkezli Do&Co ile 15 yıllık anlaşma imzaladı. Do&Co'nun THY ile ortak olduğu THY Do&Co İkram Hizmetleri, THY'nin Türkiye çıkışlı tüm uçuşlarında ikram hizmeti verecek. Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yaptığı açıklamaya göre anlaşma İstanbul'daki otel projesinin THY Do&Co'dan THY'ye satışını da içeriyor.

ANLAŞMA OTEL PROJESİNİN SATIŞINI DA İÇERİYOR