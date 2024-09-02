THY'den Gani Müjde'ye yanıt

Gani Müjde, kızı Ecesu'nun THY ile yaptığı New York uçuşunda çeşitli sıkıntılar yaşadığını sosyal medya hesabından anlattı. Gani Müjde, kızının 28'inde yapması gereken uçuşu 30’unda yapabildiğini, 30’unda yaptığı uçuşun da İzlanda’ya acil iniş yaparak yarım kaldığını söyledi. Bu süreçte yaşanan aksaklıkları anlatan Müjde, daha sonra kalkan uçağın 5 buçuk saat rötar yaptığını söyledi.

Belma Canciğer - Ecesu Müjde - Gani Müjde

Gani Müjde ayrıca; "Bavullar için İzlanda ayazında epey bir bekledikten sonra bir yetkili gelip kızıma 'siz tek olduğunuz için size tek kişilik oda veremeyiz odanızı paylaşacaksınız biriyle' demiş. Odasını paylaşmasını istedikleri 40 yaşlarının üstünde kazık kadar bir Meksikalı ve “erkek”… (Burada Cem Karaca’nın namus belası şarkısını dinliyoruz fonda) 20 küsur yaşındaki kızım itiraz etmiş tabi. Bir erkekle aynı odayı paylaşmayacağını söylemiş. Epey bir tartışmadan sonra 'lanet olsun, sana tek kişilik bir hostel bulduk' demişler ve yolcuların bir kısmını hostele giden otobüse bindirmişler ve 'güzel İzlanda’mızı tanıyalım ada turu' böylece başlayıvermiş" ifadelerini kullandı.

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Gani Müjde'nin bu açıklamalarının ardından THY'den yanıt geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son birkaç gündür bazı yayın organlarında yer verilen ve bir yolcumuzun New York uçuşu ile ilgili gerçeği yansıtmayan bir takım iddialara yönelik açıklama getirmek isteriz.

İlgili ekiplerimizin gerçekleştirdiği incelemeler sonrası yolcumuzun 28 Ağustos 2024 tarihine bilet satın aldığı uçuşta check-in öncesinde 13 koltuğun overbooked (standartlar içinde) olduğu görülmekte olup, stand by beklenip, yer açıldığında yolcumuza uçması teklif edilmiş ancak kendi rızası ile kabul etmemiştir.