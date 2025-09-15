Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.000,26 %6,06
        DOLAR 41,2844 %-0,17
        EURO 48,6248 %0,08
        GRAM ALTIN 4.887,13 %0,86
        FAİZ 39,90 %-1,87
        GÜMÜŞ GRAM 56,61 %0,84
        BITCOIN 114.966,00 %-0,77
        GBP/TRY 56,2219 %0,17
        EUR/USD 1,1772 %0,32
        BRENT 67,44 %0,67
        ÇEYREK ALTIN 7.990,45 %0,86
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY, Avrupa’nın en iyi havayolu firması seçildi - İş-Yaşam Haberleri

        THY, Avrupa’nın en iyi havayolu firması seçildi

        SKYTRAX World Airline Awards ödülleri kapsamında Türk Hava Yolları (THY) 2025 yılında Avrupa'nın en iyi havayolu firması seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 21:24 Güncelleme: 15.09.2025 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY, Avrupa'nın en iyi havayolu firması seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın en önemli havayolu şirketlerinin birbiri ile yarıştığı SKYTRAX World Airline Awards ödülleri kapsamında hazırlanan 'En İyi Havayolu Şirketleri' listesi yayımlandı. 2025 yılında Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi kategorisinde Fransız havayolu şirketi Air France, İngiliz British Airways ve Alman Lufthansa'yı geride bırakan Türk Hava Yolları, listenin birinci sırasında yer aldı.

        Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bir Maşallahınızı alırız. Biz Avrupa Şampiyonuyuz. Avrupa’nın en iyi havayolu Türk Hava Yolları" paylaşımında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında son durum
        Can Holding soruşturmasında son durum
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Habertürk Anasayfa