Koronavirüs hayatımızın her alanını etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Alınan bu kararın ardından Türk Hava Yolları, 65 yaş üstü yolculara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre THY 65 yaş üstü yolcuların biletlerini iade edecek. THY 65 yaş üstü bilet iadesi ne zaman başlıyor?
THY 65 YAŞ ÜSTÜ YOLCULARIN BİLETLERİNİ İADE EDECEK
Türk Hava Yolları internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye'de 65 yaş ve üzeri yolcularımıza getirilen sokağa çıkma istinaden sokağa çıkma kısıtlaması getirilen şehirlere varışlı, çıkışlı olarak bileti düzenlenen ve kısıtlama nedeniyle seyahatini gerçekleştiremeyecek olan yolculara verilen ilave haklar tanındı.
THY 65 YAŞ ÜSTÜ BİLET İADESİ HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?
65 yaş ve üzeriyseniz; 10 Kasım 2020 ve öncesinde biletlemesi yapılmış, 10 Kasım 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri kısıtının geçerli olduğu şehirlere gerçekleşecek Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferleriniz için bilet iadesi yapabilirsiniz. Diğer haklarınız orijinal bilet kuralları ve mevcut yayınlar çerçevesince uygulanacaktır.
THY 65 YAŞ ÜSTÜ BİLET İADE TALEBİ NASIL YAPILIR?
İade talepleri, Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı 65 yaş ve üzeri yolcuların iade işlemleri aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ve inerline uçuşlar için ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılır"
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