THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Fiziki ve genel koşulların yer alacağı THY kabin memuru başvuru şartları kurumun internet adresinden ilerleyen günlerde erişime açılacak. Önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar ise şöyleydi;
T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
En az lise mezunu olmak
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)