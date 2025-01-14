Türk Hava Yolları (THY), pilot adayları için önemli bir fırsat sunan Take-Off Cadet programını bir kez daha başlattı. Bu program kapsamında seçilen adaylar, iki sene sürecek kapsamlı bir eğitim sürecinden geçecek. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, THY bünyesinde ikinci pilot olarak görev yapma şansı elde edecek. Peki, kimler bu programa başvuru yapabilir ve detaylar neler? İşte, başvuru şartları ve süreç hakkında tüm merak edilenler...