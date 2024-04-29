Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.977,81 %0,63
        DOLAR 32,3794 %-0,40
        EURO 34,7599 %-0,05
        GRAM ALTIN 2.436,73 %-0,08
        FAİZ 44,54 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 28,54 %0,42
        BITCOIN 62.197,00 %-2,30
        GBP/TRY 40,6297 %-0,05
        EUR/USD 1,0713 %0,19
        BRENT 89,24 %-0,29
        ÇEYREK ALTIN 3.984,05 %-0,08
        Haberler Ekonomi Teknoloji Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı! Threads neden kullanıma kapatıldı, bir daha açılacak mı? - Teknoloji Haberleri

        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı

        Rekabet Kurulu'nun şirket hakkında geçici tedbir kararı vermesi sonrasında Threads, bugün itibarıyla Türkiye'de kullanıma kapatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        META'dan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan geçici bir tedbir kararı alması sonrası platformun 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak durdurulacağı ve kullanıcıların uygulama üzerinden bu tarihten önce karar hakkında bilgilendirileceği aktarılmıştı.

        Bu gelişmelere bağlı olarak Threads bugün itibarıyla Türkiye'de resmen geçici olarak kullanıma kapatıldı.

        META'NIN AÇIKLAMASI

        META'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

        REKLAM

        Threads'in 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak durdurulacağı ve kullanıcıların uygulama üzerinden bu tarihten önce karar hakkında bilgilendirileceği aktarılan açıklamada, Türkiye'de Threads'i kullananların, profillerini silmeden dondurabileceği ya da profillerini tamamen silebileceği belirtilmişti.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman 'Bilgilerini İndir' aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer META hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek."

        REKABET KURULU KARARI

        Rekabet Kurulu, geçen ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada META Platforms, Inc. (META) hakkında geçici tedbir kararı vermişti.

        META'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağının değerlendirildiği ifade edilen Kurulun açıklamasında, META'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğuna işaret edilerek, firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanının büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtilmişti.

        Açıklamada, bu durumun META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu vurgulanarak, META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetlerle bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü artırdığı kaydedilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Borsa haftaya rekorla başladı
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Habertürk Anasayfa