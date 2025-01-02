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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Trabzonspor maçı, Türkiye'deki ilk derbim olacak - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Trabzonspor maçı, Türkiye'deki ilk derbim olacak

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçının kendisinin Türkiye'deki ilk derbisi olacağını dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:33
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        "Trabzonspor maçı, Türkiye'deki ilk derbim"
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u konuk edecek.

        Karşılaşma öncesinde Nuri Asan Tesisileri'nde kampta olan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmayı değerlendirerek takımının durumundan bahsetti. Derbinin öneminin farklında olduğunu ifade eden Reis, önemli açıklamalarda bulundu.

        "TRABZONSPOR MAÇI, TÜRKİYE'DEKİ İLK DERBİM OLACAK"

        Türkiye'deki ilk derbisini sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Thomas Reis, "Trabzonspor'a karşı önemli bir derbi oynayacağız. Almanya'da benzer derbileri oynadım. Taraftar, şehir ve bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Umarım bu maçta da istediğimiz performansı gösterip, istediğimiz sonucu alırız. Benim için Türkiye'deki ilk derbi olacak" diye konuştu.

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        "TRABZONSPOR LİGDE HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"

        Rakip Trabzonspor'un kalitesi ile puan tablosunda bulunduğu yerin doğru orantılı olmadığına değinen Reis, "Her maçın önemi çok farklı. Her maç da çok önemli ama bu maç taraftarımız açısından ayrı bir önem arz ediyor. Trabzonspor ligde hak ettiği yerde değil. Bence takım olarak iyi oynuyorlar. İyi bir takıma sahipler. Ofansif anlamda güçlü bir takımlar. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Defansif anlamda almamız gereken tedbirler olacak. Bunlara antrenmanda çalıştık. Bunlar dışında topa sahip olmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Umarım bunu daha güzel yaparız özellikle Sivasspor karşılaşmasından çok iyi performans gösteririz. Çünkü Sivas deplasmanında beklemediğimiz oyunla beklemediğimiz bir sonuç aldık. Sivasspor maçına oranla Trabzonspor maçında kesinlikle çok daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Antrenmanlara da bu yönüyle çalıştık" şeklinde konuştu.

        "DRONGELEN'İN YOKLUĞUNDA STOPER ORJİNLİ BİR OYUNCUYLA OYNAMAK İSTERİM"

        Tüm maçlarda görev yapan Rick van Drongelen'in yokluğunu genç stoperlerle kapatacağının mesajını veren Alman çalıştırıcı, "Stoper eksikliğinde benzer problemi Kasımpaşa karşılaşmasında da yaşamıştık. Lubo Satka o maçta sakatlanmıştı ve genç oyuncu Bedirhan Çetin'e şans tanımıştık. 2 tane genç oyuncumuz stoper pozisyonunda oynayabiliyor. Yunus Emre Çift için eğer oynarsa ilk maçı olacak. O mevkide belki de Ait Bennasser'e de şans verebilirim. O pozisyonda stoper orijinli bir oyuncunun oynayacağını düşünüyorum. Bennasser'in orta sahada oynaması bizim için daha doğru ve iyi bir adım olur diye düşünüyorum. Henüz Drongelen'in yerine kimin oynayacağına karar vermedim" ifadelerini kullandı.

        "3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

        Karşılaşmadan 3 puan almak istediklerinin altını çizen Thomas Reis, "Taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi güzel. Biletlerin tükeniyor olmasını duymak güzel bir şey. Biz de kendi üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Taraftarımızın önünde en iyi oyunumuzu sergileyip, 3 puanla bu maçtan ayrılmak istiyoruz. Umarım, taraftarımızla birlikte galibiyeti bir parti havasında kutlarız. Kesinlikle zor bir karşılaşma olacak. Takım olarak performansımızın en iyisini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Samsunspor ile Trabzonspor 4 Ocak Cumartesi saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

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