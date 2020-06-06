Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Bayer Leverkusen'e konuk olurken Thomas Müller kariyerinde bir ilki yaşadı. Maçın 40. dakikasında sarı kart gören Alman yıldız, bu sezonki 5. sarı kartını gördü. Müller, profesyonel kariyerinde böylece ilk kez sarı kart cezalısı durumuna düştü!

Almanya'da bir futbolcunun sarı karttan cezalı duruma düşmesi için 5 kart görmesi gerekirken Alman yıldız 2008-09 sezonundan bu yana bu rakama hiç ulaşmamıştı. Bu sezon Hertha Berlin, Freiburg, Wolfsburg ve Borussia Dortmund karşılaşmalarında sarı kart gören Müller, kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

LİGİN ASİST REKORUNU EGALE ETTİ

Maçta Leon Goretzka ve Robert Lewandowski'ye birer asist yapan Müller bu sezonki 19 ve 20. asistlerini yapmış oldu. 30 yaşındaki yıldız, 2014-15 sezonunda 20 asist yapan Kevin de Bruyne'nün rekorunu da egale etti.