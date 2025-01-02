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        Haberler Spor Futbol İtalya Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü - Futbol Haberleri

        Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü

        Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili övgü ifadelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 16:22 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:22
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        Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü!
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        İtalyan devi Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta, öğrencisi Kenan Yıldız'ı övdü.

        "HARİKA NİTELİKLERE SAHİP"

        19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın yeteneklerinden övgüyle bahseden Thiago Motta "Genç bir oyuncu. Önemli şeyler yapmayı başarıyor, çünkü harika niteliklere sahip. Gelişmeye devam etmeli ve antrenörün söylediklerini yapmaya çalışmalı." dedi.

        "OLUMLU ÖRNEKLERDEN YARARLANMALI"

        Thiago Motta ayrıca "Kenan Yıldız birçok olumlu örnekten de yararlanmalı. Bunlardan biri Manuel Locatelli. Takım arkadaşlarıyla iletişim kurma şekli mükemmel. Onu örnek alabilir." açıklamasını yaptı.

        BU SEZON KENAN YILDIZ

        Juventus'ta bu sezon 25 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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