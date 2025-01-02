Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü!

İtalyan devi Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta, öğrencisi Kenan Yıldız'ı övdü.

19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın yeteneklerinden övgüyle bahseden Thiago Motta "Genç bir oyuncu. Önemli şeyler yapmayı başarıyor, çünkü harika niteliklere sahip. Gelişmeye devam etmeli ve antrenörün söylediklerini yapmaya çalışmalı." dedi.

"OLUMLU ÖRNEKLERDEN YARARLANMALI"

Thiago Motta ayrıca "Kenan Yıldız birçok olumlu örnekten de yararlanmalı. Bunlardan biri Manuel Locatelli. Takım arkadaşlarıyla iletişim kurma şekli mükemmel. Onu örnek alabilir." açıklamasını yaptı.

BU SEZON KENAN YILDIZ

Juventus'ta bu sezon 25 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.