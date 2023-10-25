Theirs ile ilgili cümleler - İçinde Theirs geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı
"Theirs" İngilizce dilinin sahiplik ve ilişkilendirme durumlarını ifade etmek için kullanılan bir possessive pronoun (sahiplik zamiri) olarak işlev görür. Genellikle bir grup veya kişinin sahip olduğu bir şeyi veya bir şeyle ilişkilendirildiği durumları belirtmek için kullanılır. Bu kelime, dilin sahiplik kavramını açıklarken önemli bir role sahiptir ve kullanımı oldukça basittir. Peki, theirs ile ilgili cümleler neler? İşte theirs cümle içinde doğru kullanımı…
Theirs Konu Anlatımı
İngilizce konuşulan birçok kişi veya grup için günlük dilde sıkça kullanılan bir kelime olan "theirs" sahip olduğumuz şeylerle başkalarının sahip oldukları arasındaki farkı vurgulamak için faydalı bir dil aracıdır. Theirs cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.
Theirs konu anlatımına göre bu ifade İngilizce'de kullanılan bir iyelik zamiri olup bir nesnenin veya kişinin sahipliğini belirtmek için kullanılır. "They" (onlar) zamirinin iyelik hali olarak işlev görür. Genellikle aidiyet veya sahiplik durumlarını belirlerken kullanılır ve İngilizce dilinde oldukça yaygın bir biçimde kullanılır.
Theirs Kısa Örnek Cümleler
"Theirs" possessive pronouns kullanıldığında, bir şeyin bir grup insanın veya üçüncü bir tarafın sahip olduğunu veya onunla ilişkilendirildiğini göstermek için kullanılan bir zamandır. Theirs kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:
Bu cümleler "theirs" kelimesinin sahiplik, ilişkilendirme veya başka bir grup tarafından sahiplenme durumlarını göstermek için nasıl kullanıldığını göstermektedir.