The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 2 yeni sezon tarihi belli oldu mu?
The Last of Us dizisi, bir oyundan uyarlanarak 2023 yılı başında HBO Max'ta yayımlanarak izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk sezonu ile diziseverlerin dikkatini çekmeyi başaran The Last of Us dizisi 2. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezona ilişkin HBO'dan resmi açıklama geldi. Yapılan bu açıklama, "The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 2 yeni sezon tarihi belli oldu mu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte The Last of Us 2. sezon tarihi...
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The Last of Us 2. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin paylaştığı dizi Craig Mazin, Neil Druckmann tarafından kaleme alınmaktadır. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Peter Hoar oturmaktadır. Sezon finali ile izleyicide merak uyandıran dizinin 2. sezon tarihine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki, "The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 2 yeni sezon tarihi belli oldu mu?" İşte The Last of Us yeni seson tarihi...
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EN GEÇ 2025 YILINDA
The Last Of Us'ın 1. ve 2. sezonları arasında en az iki yıl olacağı aktarıldı. Böylelikle The Last Of Us'ın yeni sezonunun 2025 yılına kadar gelmeyeceği ifade edildi.
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3. SEZON OLACAK MI?
Dizinin 3. sezonu hakkında konuşan Orsi, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" dedi.
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ÇALIŞMALAR DURDURULDU
Orsi, Deadline'a yaptığı açıklamada "The Last Of Us'ın 2. sezon çalışmaları yazarların yaptığı grev nedeniyle durduruldu. Dizinin yardımcı sorumlusu ve yazar Craig Mazin grevlere katıldı. Böylelikle dizi çekimlerinin yanı sıra yardımcı oyuncu seçmeleri de sekteye uğramış durumda. Sonuç olarak çekimlerin bitip bitmediği henüz belli değil" ifadelerini kullandı.