'The Crown'un yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır

Khalid Abdalla, Gazze'deki zulmün son bulması için her hafta sokakların dolduğuna işaret ederek; "Burada bulunmamızın bir nedeni de bunun bizim neslimizde sona ermesine ihtiyacımız olması. Ben bir yanımla bunun benim neslimde sona ermeyeceğinden korkarak büyüdüm ve şimdi bunun sona erdiğinden emin olmamız gerekiyor" diye konuştu.



Khalid Abdalla, uluslararası topluma da seslenerek, şu ifadeleri kullandı: Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı. Dünya başarısız oldu. Tüm hayatımı 'Bir daha asla' sözleriyle ve bu sözleri yerine getirme göreviyle büyüdüm. O an geldiğinde hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Hatta, hiçbir şey yapmamaktan daha kötüsünü yaptılar. (İsrail'i) Silahlandırdılar ve desteklemeye devam ediyorlar.



Khalid Abdalla, uluslararası topluma verdiği mesajda, değişime ihtiyaç olduğunu ve bunun derhal gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.