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        Haberler Dünyadan The Beatles üyelerinin hayatı film oluyor - Magazin haberleri

        The Beatles üyelerinin hayatı film oluyor

        Dünyaca ünlü İngiliz grup The Beatles'ın üyelerinin hayatlarını konu alacak dört film çekileceği açıklandı. Filmin yönetmen koltuğunda Sam Mendes oturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:15
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        Hayatları film oluyor
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        1960'ta Liverpool'da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr'dan oluşan dünyanın en etkin gruplarından The Beatles'ın her üyesinin hayatını konu alan dört film çekilecek. Filmleri; 'Amerikan Güzeli', '1917', 'Skyfall' ve 'Azap Yolu' gibi yapımların ünlü yönetmeni Sam Mendes yönetecek.

        Her filmin, grup üyelerinin bakış açısından çekileceği ve filmlerin 'Tarihin en iyi müzik grubunun şaşırtıcı hikâyesini anlatacağı belirtildi. Sony Pictures'ın yapımcılığını ve dağıtımını üstleneceği filmlerin 2027'de gösterime girmesi bekleniyor. Filmlerin gösterim tarihlerine dair detaylar daha sonra paylaşılacak ancak stüdyo, stratejilerinin yenilikçi ve çığır açıcı olacağını açıkladı.

        Fotoğraflar: Depo

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        #The Beatles
        #Sam Mendes

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