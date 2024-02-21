The Beatles üyelerinin hayatı film oluyor

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1960'ta Liverpool'da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr'dan oluşan dünyanın en etkin gruplarından The Beatles'ın her üyesinin hayatını konu alan dört film çekilecek. Filmleri; 'Amerikan Güzeli', '1917', 'Skyfall' ve 'Azap Yolu' gibi yapımların ünlü yönetmeni Sam Mendes yönetecek.

Her filmin, grup üyelerinin bakış açısından çekileceği ve filmlerin 'Tarihin en iyi müzik grubunun şaşırtıcı hikâyesini anlatacağı belirtildi. Sony Pictures'ın yapımcılığını ve dağıtımını üstleneceği filmlerin 2027'de gösterime girmesi bekleniyor. Filmlerin gösterim tarihlerine dair detaylar daha sonra paylaşılacak ancak stüdyo, stratejilerinin yenilikçi ve çığır açıcı olacağını açıkladı. Fotoğraflar: Depo REKLAM