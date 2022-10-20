TFF'ye silahlı saldırıya 285'er yıl hapis istendi!

Beykoz Başsavcılığı tarafından, TFF'nin Riva'daki binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli C.U. ile tutuksuz şüpheli O.G. hakkında 4 sayfalık fezleke düzenlendi.
AA'da yer alan habere göre fezlekede, müştekilerin olay günü iki katlı TFF yönetim binasının birinci katındaki salonda toplantı halinde bulundukları esnada, Riva Deresi Çayağızı mevkisinde "Yüzen Ev" diye tabir edilen ahşap kulübeden şüpheliler tarafından toplantı salonuna doğru silahla ateş edildiği kaydedildi.
MERMİ, ÇİFT CAMI DELİP İÇERİ GİRDİ
Mermilerden birinin müştekilerin bulunduğu toplantı salonunun, diğerinin de üst kattaki başkanlık makam odasının çift camını delip içeriye girerek duvara isabet ettiği aktarılan fezlekede, bir diğer merminin ise toplantı salonunun üstündeki alüminyum saca denk geldiği anlatıldı.
12 BOŞ KOVAN BULUNDU
Fezlekede, TFF binasına yaklaşık 150 metre mesafede yer alan olay yerinde aynı tabancadan atılmış 12 boş kovan bulunduğu belirtildi.
MÜŞTEKİLER, ŞÜPHELİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Fezlekede müştekilerin beyanlarına da verildi. Toplantı halindeyken birkaç el silah sesi duyduklarını, mermilerden birinin TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un arkasındaki pencereden içeriye girdiğini, Altıntop'un yaralandığını düşündüklerini aktaran müştekilerin, silahlı saldırıda sadece yönetim kurulu toplantı salonu ve onun üstündeki makam odasının hedef alındığını gördüklerini ve bu nedenle de şüphelilerden şikayetçi olduklarını anlattıkları kaydedildi.
"OLAYDAN ŞANS ESERİ KURTULDUM"
Fezlekede, merminin oturduğu koltuğun hemen arkasındaki camdan içeriye girdiğini belirten Hamit Altıntop, mermi sesini kulağının hemen dibinde duyduğunu, olaydan şans eseri kurtulduğunu düşündüğünü beyan etti.
"ALKOLÜN ETKİSİYLE, KASTIMIZ YOKTU"
Şüphelilerin beyanlarına da yer verilen fezlekede, C.U'nun, ev arkadaşı olan diğer şüpheliyle olayın yaşandığı yere alkol almaya gittiklerini, alkolün etkisiyle yanında bulundurduğu tabancayla rastgele ateş ettiğini ve herhangi bir kastı olmadığını söylediği kaydedildi.
Diğer şüpheli O.G'nin ise olayda kesinlikle silah kullanmadığını, kendisi oradan ayrıldıktan sonra C.U'nun ateş etmiş olabileceğini belirttiği fezlekede yer aldı.
Fezlekede, görgü tanığı olarak beyanına yer verilen B.U, birkaç el silah sesi duyduğunu, dışarıya çıkıp baktığında, C.U'ya ait olduğunu öğrendiği yerin arkasında erkek olduklarını düşündüğü iki kişi gördüğünü anlattı.
TİŞÖRTLERDE SİLAH ATIĞI TESPİT EDİLDİ
Fezlekede yer alan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 6 Eylül tarihli raporunda, C.U'nun sağ el svap numunesi üzerinde atış artığı bulunduğu, O.G'nin svap numunesi üzerinde atış artığına rastlanmadığı aktarıldı.
Raporda, şüphelilerin olay günü giydikleri tişörtlerin sol ve sağ kol ağız kısımlarında atış artıkları bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
"FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİNDE HAREKET"
Fezlekede, "Her ne kadar şüpheliler suçlamaları kabul etmediğine yönelik savunmalarda bulunmuş ise de yapılan soruşturma sonucunda toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, olay günü müştekilerin TFF yönetim binasında toplantı halinde oldukları esnada şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Steyr marka tabanca ile birden fazla ateş ettiklerinin anlaşıldığı" tespitine yer veriliyor.
"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"
Olayın gerçekleştiği bölge ve aradaki mesafe dikkate alındığında, hedef alınan bina içerisindeki müştekilerin isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu, şüphelilerin bu durumu öngörmesine rağmen ateş edip eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği ancak mermilerin müştekilere isabet etmemesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığı anlatılan fezlekede, şüphelilerin üzerlerine atılı 19 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri değerlendirmesi yapılıyor.
AYRI AYRI 285'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Hazırlanan fezlekede, şüpheliler C.U. ve O.G'nin 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıldan 15'er yıla kadar olmak üzere, toplam 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.
Ayrıca fezlekede, şüphelilerin "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılması isteniyor.
FEZLEKE BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ
Diğer şüpheliler H.Ç, A.B. ve İ.A. hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği de fezlekede yer alıyor.
Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
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