Galatasaray Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, Türk Telekom Stadı'nda başladı.

Sarı-kırmızılı futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı nedeniyle 1 hafta gecikmeli olarak Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yaşadığı gerginlik sonrası kulüp başkanı Mustafa Cengiz yine katılmadı.

Toplantıda yönetim kurulunu ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, yöneticiler Mahmut Recevik ve Dilek Kutlu temsil etti. Eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren ve Dursun Özbek de salonda yer aldı.

HAMAMCIOĞLU: BUNUN ALTINDAN HİÇ KİMSE KALKAMAZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, güncel konularla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Hamamcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün başkanvekili Semih Özsoy arasında yapılan görüşmeye şahit olduğunu aktarırken, bu durumu sert bir dille eleştirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in özel ofisinde gerçekleştiği basına yansıyan görüşmenin, futbol kamuoyunda gündem olduğuna dikkati çeken Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile Fenerbahçelilerin özel ortamda yaptıkları bir toplantı var. Bu toplantı oldukça ses getirdi. Toplantının katılımcılarını bizzat gördüm. O gün aynı yerde bir randevum vardı. Şeytan azapta gerek ki hepsini gördüm. Herkes arkadaş olabilir fakat buna çok ciddi tepki vermek lazım. Kurumsal tepki çok önemli. Kurumsal tepkilerde içerik kadar zamanlama da önemli. Eğer TFF Başkanı ve MHK Başkanı, özel sayılabilecek bir ortamda bir araya gelip, tüm spor camiasını, futbol kulüplerini ilgilendirecek kararlar alıyorsa, bundan sonra maçlarımızda yaşanabilecek hakem hataları kurgulanmış bir komploya, suça dönüşecektir. Bunun altından hiç kimse kalkamaz. Bunun hesabını, toplantıya katılan kişiler daha açık bir şekilde mutlaka vermeli. Türk futbol kamuoyunu bu şekilde yönlendirmeye kalkıyorlarsa, emeğe ve camialara büyük haksızlık vardır. Bunları, meydanı boş buldukları için yapıyorlar. TFF Yönetim Kurulu üyelerini, özellikle Galatasaray'ı temsil edenleri, kurullardaki üyelerini buna tepki göstermeye davet ediyorum. Galatasaray hiçbir şekilde yarışmadan bu tür oyunlarla engellenemez. Bundan sonraki her türlü hakem hatasının altında, bu toplantının sonuçlarını aramak en doğal hakkımızdır."

"FATİH TERİM DIŞARIDAN BİRİSİ DEĞİLDİR"

Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de iyi performans sergilemediğini ancak teknik ekibin arkasında durmaları gerektiğini belirtti.

Futbol takımının şanssız bir dönem geçirdiğini aktaran Hamamcıoğlu, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ümit edilen sonuçları alamadık ve Süper Lig'e döndük. Süper Lig'de de çok iyi sonuçlar aldığımız söylenemez. Ancak sıralamaya baktığımızda, yarışın içinde olduğumuz aşikar. Bize düşen, bu işten sorumlu olan teknik direktörümüz ve teknik yönetimimizin arkasında durmaya devam etmektir. Bu desteğin sonuç verebilmesi için, başta sayın teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim ile arkadaşlarının asıl işlerine odaklanmasını sağlamak, hem bizim hem de yönetim kurulunun işidir. Desteğimiz ve güvenimiz devam etmelidir. Fatih Terim dışarıdan birisi değildir. Kendisini başka işlerle meşgul olmak zorunda bırakmamamız lazım." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor ile yapılan maçtan sonra hoş olmayan olayların yaşandığını aktaran Hamamcıoğlu, "Ülkede bildiğiniz gibi kadına şiddet var. Bütün camialar, sivil toplum örgütleri buna karşı çıkıyor. Maçtan sonra kadın profesyonel çalışanımız (Hande Sümertaş),Tuzlasporlu yöneticilerin fiziki müdahalesine maruz kalıyordu. Hiç kimse bir kadına parmak sallayıp el kaldıramaz. Bunun karşısında topyekün durmamız gerek. Buradan PFDK ve TFF yetkililerini göreve davet ediyorum. Her kimse bu Tuzlaspor yöneticisi, takip edilmeli ve mutlaka gereği yapılmalıdır. Çalışanımıza da atlattığı badire için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

FLORYA GERGİNLİĞİ

Eşref Hamamcıoğlu, Florya arazisinin tekrar alınmasını basından öğrendiklerini ve divan kurulu olarak daha önce bilgilendirilmeyi beklediklerini söyledi.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu, Florya arazisinin yeniden kulübün üzerine geçmesiyle ilgili üyelerden birçok soru geldiğini belirterek, bu soruları yönetim kurulunun yanıtlaması için gündeme getirdi.

Bunun üzerine başkan yardımcısı Yusuf Günay, Florya ve Kemerburgaz arazileriyle ilgili bilgilendirmede bulunup, soruları yanıtladı.

Sunum sırasında Yusuf Günay ile eski başkanlardan Faruk Süren ve bazı üyeler arasında sözlü gerginlik yaşandı.

ALBAYRAK: FLORYA'YA RÜYA GİBİ BİR TESİS YAPACAĞIZ

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'daki araziye yeni bir tesis inşa edeceklerini duyurdu.

Toplantıda söz alan Albayrak, Mustafa Cengiz başkanlığında yönetim kurulu üyeleri olarak Florya arazisini geri alabilmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Florya'ya sadece futbol şubesinin kullanması için yeni bir tesis kuracaklarını aktaran Albayrak, şöyle konuştu:

"Florya hepimizin hayali olan bir yerdi. Oraya farklı bakıyordum. Florya gittiğinde geceleri uyku tutmadı. Florya denildiğinde Galatasaray'ın her şeyi aklımıza geliyordu. Orası geri alındığında 30 milyon insanın mutlu uyuduğunu düşünüyorum. Bizi Florya'dan çıkarmak istediler ama gidecek bir yerimiz yoktu. Ankara'ya kadar gittim uğraştım. Meclisin bahçesinde, (Kamerburgaz'da tahsis edilen arazi hakkında) bir maden ruhsatı alındıysa (işgalciyi) çıkarmanın çok zor olduğunu söylediler. Bizim süremiz dolmuştu ve gidecek bir yerimiz de yoktu. Dün maçtan önce sevgili hocamız Fatih Terim ile uzun uzun Florya'yı konuştuk. Florya'ya Allah'ın izniyle rüya bir tesis yapacağız. Hepsini sponsorlarla yapacağız. Her şeyi yer altına alacağız. İki kat aşağı indireceğiz. Basketbol şubesini buralara alıp, Florya'yı tamamen futbola bırakacağız."

Galatasaray Adası'ndaki sorunları da çözmek için çalıştığını dile getiren Albayrak, "Adayı da halledeceğiz. Bütün işimi gücümü bıraktım ada konusuyla uğraşıyorum. Kemerburgaz'daki araziden de asla vazgeçmiş değiliz. Orası Galatasaray'ın anasının ak sütü gibi helal malıdır." ifadelerini kullandı.