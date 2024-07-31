TFF Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu belli oldu - Futbol Haberleri

TFF Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu belli oldu - Futbol Haberleri

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer olurken Prof. Dr. Bülent Bayraktar ve Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu da müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

TFF Yönetim Kurulu tarafından Sağlık Kurulu, Onur Kurulu, Sağlık ve Performans İcra Kurulu, Bölge Sağlık Birimi ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun Başkan ve Üyeleri belirlendi.

Ömer Taşer başkanlığındaki Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun üyeleri ise şöyle:

Sağlık Kurulu Abdullah Emre Güner Ata Can Atalar Hakan Gür Hüseyin Hakkı Bağlar Mehmet Kurtoğlu Metin Ünal Muhlis Polat Okan Özçeker Soner Şahin Tolga Aydoğ Turabi Yerli Yaşar Gül Baltacı Zakir Sakçı REKLAM Onur Kurulu Ömer Türel Vahit Özmen Mehmet Serdar Binnet Sağlık Performans İcra Kurulu Ali Erşen Anıl Işık Berkin Toker Bülent Bayraktar Engin Dinç Gökhan Polat Göksel Dikmen

İbrahim Tuncay Kerem Bilsel Mahir Mahiroğulları Sergen Devran Tunay Erden