TFF Kadın Futbolu Direktörü Baykal: Kadın futbolu çok güçlü bir şekilde doludizgin geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Direktörü Oray Baykal ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Türkiye’de kadın futbolunun gelişimi, yapılan yatırımlar ve kadın futbolunun Türkiye’deki geleceğiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Dünya üzerinde kadın futbolunun her geçen gün yükselişte olduğunu vurgulayan Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, “Kadın futbolunda sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak isteyen UEFA, ekim ayında 6 yıllık stratejik planını ‘Durdurulamaz’ başlığıyla dünyaya duyurdu. Avrupa’daki kadın futbolu, tıpkı ülkemizde olduğu gibi son yıllarda daha önce hiç olmadığı kadar çok oyuncu, daha yüksek standartlar ve daha büyük yarışmalarla benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı. Çünkü dünya, kadın futbolunun cazibesini fark etti. Geniş çaplı düşünürseniz dünya üzerinde ticaret, ne olursa olsun kadınlar veya onların beğenisi için yapılır. Bunun içine her şeyi koyabiliriz. Otomobiller, moda, dayanıklı tüketim ürünleri, teknolojik ürünler, hediyelik eşyalar ya da aklınıza gelebilecek başka her şey, kadınlar veya onların beğenisini kazanabilmek için hayata geçirilir. Erkek egemen düzende olan futbolda son yıllarda bu açık fark edildi. Çünkü kadın; güzelliktir, göz alıcıdır, çarpıcıdır. İnsanlar her alanda bu güzel fotoğrafı görmek ister. Bu olguyla paralel olarak Avrupa’da ve ülkemizde birbiri ardına takımlar kuruldu. Sponsor ağı genişledi ve ülkeler kadın futboluna yatırım yapmaya başladı. Nihayetinde de sürekli büyüyen, genişleyen kocaman bir ekosistem meydana geldi. Bu etkiyi büyütmek isteyen UEFA, yeni stratejik planı çerçevesinde kıta genelinde profesyonel liglerin sayısını artırırken, futbolu her Avrupa ülkesinde kadınlar ve kız çocukları için en çok oynanan takım sporu haline getirmeyi amaçladı. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu büyük değişim hareketini görüyoruz ve ülkemizi bu büyük ekosisteme entegre etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"KADIN FUTBOL SÜPER LİGİMİZİ İLK ETAPTA YARI PROFESYONEL, ARDINDAN TAM PROFESYONEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Kadın Futbol Süper Ligi’nin hala amatör statüde yer aldığını bunu önce yarı profesyonel ardından da profesyonel hala getirmek istediklerini dile getiren Aküzüm, “Oyuncular, antrenörler, hakemler ve çalışan profesyoneller için yeni fırsatlar yaratılmalı. Bu bağlamda taraftarlar geliştirilmeli; aidiyet duygusu arttırılmalı. Avrupa’da şu an kadın futbolunda 6 tam profesyonel lig ve kıta genelinde 5 bin sporcu lisanslı olarak futbol oynuyor. Türkiye Futbol Federasyonu olarak öncelikli hedefimiz, halen amatör statüde yer alan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligimizi ilk etapta yarı profesyonel, ardından tam profesyonel hale getirmek istiyoruz. Ligimiz amatör olmasına rağmen inanılmaz bir mücadele örneğine sahne oluyor. Daha da güzeli, maç fotoğraflarına baktığımız zaman tribünlerin eskiye oranla çok daha fazla dolu olduğunu görüyoruz. ‘Ülkemizde kadın futbol mu oynar?’ anlayışı hızla yıkıldı. Ardı ardına yaşanan güzel gelişmeler de hepimizi gelecek adına daha da heyecanlandırıyor. UEFA aralık ayında Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin formatının değiştiğini ve yeni sezonda UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nın başlayacağını açıkladı. Bununla birlikte Avrupa kıtasındaki tüm kulüplere büyük fayda sağlayacak yeni bir finansal sistem de hayata geçiyor. Gelecek yıl Avrupa’da Türkiye’yi 1 takımımız temsil edebilecek. Bu rakamı geliştirmek istiyoruz. Medya ve sponsorluklardan elde edilen gelirler ilk üç yılda sezon başına 37,7 milyon Euro’yu bulacak. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanacak takımımız, ayakbastı parası olarak 505 Bin Euro alacak. Galibiyetler ve tur geçişleri halinde bu rakam, çok daha yukarıya çıkabilecek. Bu örnekte bile kadın futbolunun önümüzdeki süreçte ne kadar daha önemli bir hale geleceğini görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

TFF KADIN FUTBOLU DİREKTÖRÜ BAYKAL: KADIN FUTBOLU ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DOLUDİZGİN GELİYOR

Türkiye’de son yıllarda Süper Lig takımlarının devreye girmesiyle birlikte kadın futbolunun çok büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayan TFF Kadın Futbolu Direktörü Oray Baykal, “Dünya, Avrupa ve Türkiye şu an bir uyanış yaşıyor. Kadın futbolu çok güçlü bir şekilde doludizgin geliyor. Kadınların futbol tutkusu, yetenekleri ve azimleri; futbolu saf tutkuyla korkusuzca oynamaları izleyenlerin beğenisini kazanıyor. UEFA, 2024 ile 2030 yılları arasında kadın futbolu girişimlerine 1 milyar Euro’luk rekabet geliri ve yatırım sözünü taahhüt etti. Bu yaz İsviçre’de düzenlenecek ve bizim de tarihte ilk defa kapısından döndüğümüz 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nı 500 milyon kişinin izlemesi bekleniyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra UEFA Kadınlar Avrupa Ligi’nin de devreye girmesiyle birlikte 91 kulüp, yeni bir Avrupa Kupası yarışı içerisinde olacak. Bu sayede daha fazla görünürlük, yenilik, finansal dağıtımlar sağlayan yeni bir ticari model oluşturuluyor. UEFA Programı’nda bugün 1 milyon 370 bin kız çocuğu yer alıyor. Avrupa kıtasında 50 binden fazla amatör, 583 profesyonel kulüp faaliyet gösteriyor. Kadın hakem sayısı 2019-2020 sezonuna kıyasla yüzde 104 artış gösterdi; 16.548’e ulaştı. Aynı sürede lisanslı teknik direktör sayısı yüzde 36 artışla 25.921’e çıktı. 2021-2022 sezonunda 36 olan kadın kupa organizasyonları 43’e yükseldi ve bu rakam her geçen gün daha da artıyor. Burada rakamlardan da göreceğimiz gibi kadın futbolu muhteşem bir hızda büyüyor, gelişiyor” diye konuştu.

"KADINLAR 3’ÜNCÜ LİG İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Kadın Futbol Direktörlüğü olarak Kadın Ligleri ve Kadın Milli Takımları’nın gelişimi için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade eden Oray Baykal, “Kadın Ligleri Müdürlüğümüz şu an Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 14, TFF Kadınlar 1’inci Ligi A Grubu’nda 9, B Grubu’nda 8; TFF Kadınlar 2’nci Ligi’nde 4 grupta toplam 28 takımın lig organizasyonunu yönetiyor. Ocak ayı içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız TFF Kadınlar 3’üncü Lig için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor ki burada 3’üncü Lig için gelen başvuru sayısından son derece memnunuz. Türkiye’nin dört bir yanında, her köşesinde 3’üncü Lig’i oynatabilmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Profesyonellerden oluşan ekibimiz gerçekten insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Türkiye’deki kadın liglerindeki takım sayılarından, hepsinin ortalama 30 kişilik futbolcu kadrolarından, teknik heyetlerinden, profesyonel çalışanlarından da açıkça görülebileceği üzere ülkemizde kadın futbolu çok büyük bir organizasyon; çok büyük bir ekosistem ve bu ekosistem her geçen gün daha da büyüyor, genişliyor. Bizim için önemli olan da bu büyük potansiyeli doğru yönetebilmek ve şartları iyileştirip, futbol seviyesini ve kalitesini yukarı çekebilmek. Bunu başardığımız zaman da gelişimlerinden gurur duyduğumuz Kadın Milli Takımlarımız doğal olarak başarılı oluyor. Kadın A Milli Takımımız son olarak 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’na gidebilmek için tarihinde ilk defa Play-Off oynama başarısı gösterdi. İnanıyoruz ki bir sonraki adım, büyük şampiyonalardan birisinin içerisine dahil olmak olacak” dedi.

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: KADIN FUTBOL MU OYNAR ALGISI ÇOK KISA BİR SÜREDE YIKILDI 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için Türk kadın futbol tarihinde ilk defa play-off oynayarak büyük bir adım daha atan A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da kadın futbolundaki büyük yükselişi değerlendirdi. Son 4 senede çok büyük bir değişim ve gelişim olduğunu vurgulayan Kıragası, “Her yönüyle yukarıya çıkan bir kadın futbolu görüyoruz. Bu gelişimin şüphesiz ki en büyük sebeplerinden birisi Süper Lig kulüplerimizin de işin içine girmesi oldu. Onların gelişiyle birlikte alan genişledi. İmkanlar yükseldi. Oyuncular daha iyi paralar kazanmaya başladı. Bunun devamında da oyuncular kendilerini geliştirmek, performanslarını yukarıya çekebilmek için çok daha fazla emek harcamaya başladı. Sponsorlar geldi. Reklamlar ve görünürlük arttı. ‘Kadın futbol mu oynar?’ algısı çok kısa bir sürede yıkıldı. Her yaş kategorisinden atılan güzel goller, jeneriklere girmeye, haber olmaya başladı. Sosyal medyada kadınların sevinçleri, teknik becerileri daha da ön plana çıktı. Kurulan büyük ekosistem, bu sayede her geçen gün daha da yukarıya çıkar oldu” diye konuştu. REKLAM "4 YIL SONRA TÜRKİYE’DE KADIN FUTBOLU NEREDE OLACAK; HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ" U15’te milli takıma çağırdığı oyuncularla hala A Milli Kadın Futbol Takımı’nda çalıştığını dile getiren Necla Güngör Kıragası, “Bu büyük gelişim olmasa, oyuncuların sürdürülebilirliği de olmazdı. UEFA Uluslar C Ligi’nde yola çıktık. Gol yemeden 6’da 6 yapıp, bir üst lige çıkmak istiyorduk; başardık. Play-Off oynamak istiyorduk. Tarihte bir ilki başardık. Şimdi yeni bir döngüye girdik. UEFA Uluslar B Ligi’nde Şubat ayı itibariyle yeni maçlarımızı oynayacağız. İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan ve Slovenya rakiplerimiz. Bir üst seviye takımlarla başa baş bir mücadele sergilemek istiyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Önümüzde tüm yaş kategorilerinde çok yoğun bir takvim var. U19 Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası 2’nci Tur maçları için B Ligi’nde Macaristan ve Bosna Hersek ile karşılaşacak. U17 Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası 2’nci Tur A Ligi’nde Polonya, İsviçre, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. U16 Kız Milli Takımımız; Karadağ, Sırbistan ve Romanya ile Gelişim Turnuvası oynayacak. U18 Kız Milli Takımımız da Türkiye’de yapılacak bir turnuvada mücadele edecek. U23 ve Futsal Milli Takımlarımız kurulma aşamasında. U15 ve U17 Kız Milli Takımlarımız için ülkenin dört bir yanını tarıyor, çeşitli merkezlerde seçmeler düzenliyoruz. Tüm bunlar kadın futbolunun yükselişine büyük katkı sağlıyor. Her yaş kategorisinde oyuncular, elit seviyeye çıkabilmek ya da orada kalabilmek için çok büyük emek harcıyor. 4 yıl sonra Türkiye’de kadın futbolu nerede olacak; hep birlikte göreceğiz” dedi. TFF KADIN FUTBOLU MAÇ PLANLAMA VE ORGANİZASYON MÜDÜRÜ ŞEN: 81 İLİN NEREDEYSE TAMAMINDA KADIN FUTBOL TAKIMLARI SAHADA VAR OLABİLMEK İÇİN MÜCADELE EDECEK Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Maç Planlama ve Organizasyon Müdürü Zafer Şen ise Türkiye’deki kadın futbolunun teknik detaylarına dikkat çekti. Yaşayan, nefes alan, büyüyen ve gelişen kadın futbol ekosisteminde muazzam bir organizasyon ağı olduğunu vurgulayan Şen, “Bu ekosistemin içerisinde teknik direktöründen başkanına, futbolcusundan malzemecisine, doktorundan saha, çim, stat görevlisine kadar binlerce farklı dinamik var. Türkiye, yüz ölçümü olarak muazzam bir büyüklüğe sahip. Biz Avrupa’daki çoğu ülkeden çok daha büyük ve kalabalık bir ülkeyiz. Şehirler arasındaki mesafeler inanılmaz kilometrelere ulaşıyor. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 14 takım yer alıyor ve ülke çapında birbirleriyle oynamak için sürekli seyahat halindeler. TFF Kadınlar 1’inci Ligi ve TFF Kadınlar 2’nci Ligi’nde toplam 45 takım, sadece futbol oynama arzusuyla büyük meşakkatlere katlanmakta. Süper Lig’imiz dahil kadın futbol takımlarımızın neredeyse tamamı kendi saha ve stadına sahip değil maalesef. Burada karşımıza tesis ve saha yetersizliği çıkıyor. 45 takım hatta Süper Lig takımlarımız dahi maç oynadıkları stadyumları, erkekler 2’nci Lig, 3’üncü Lig ve amatör liglerle paylaşmak durumunda. Yani bir sahada bir günde yeri geliyor 2-3 maç ardı ardına oynanmak durumunda kalınıyor. Bütün bunların yanında şimdi TFF Kadınlar 3’üncü Ligi’ni hayata geçirmek için çalışıyoruz. Türkiye çapında yaklaşık 30-35 grupta fikstüre göre maçlar oynanacak. Yani 81 ilin neredeyse tamamında kadın futbol takımları sahada var olabilmek için mücadele edecek. Kadın futbol ağının ülkemizdeki büyüklüğünü insanlar lütfen bu anlatılanları göz önüne alarak da düşünsün” ifadelerini kullandı. "KADINLAR TÜRKİYE KUPASI’NI HAYATA GEÇİREBİLMEK İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ" Kadın futbolunun gelişimi için profesyonel bir kadroyla çalıştıklarını vurgulayan Zafer Şen, sözlerini şöyle noktaladı: “Toplam 4 ligde, bu kadar büyük bir organizasyonu her hafta, hatasız bir şekilde tamamlayabilmek için büyük uğraş veriyoruz. Erkek takımlarının yanında kadın takımlarının da bu kadar çoğalması sonucu ülkemizde kaçınılmaz olarak tesis yatırımlarının arttırılması gerekmekte. Yapılacak yeni yatırımların artık profesyonel her düzeyi ve zamanın ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Yerel otoriteler bu yatırımları yaparken mutlak suretle çok sıkı ve hummalı bir çalışma içerisinde olmalı. Lig etabının yanı sıra Kadınlar Türkiye Kupası’nı hayata geçirebilmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Erkeklerde olduğu gibi Kadınlar Türkiye Kupası’nın tüm yurdu kucaklayabilmesini istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bu kupanın da müjdesini vermek istiyoruz. Alt alta sıraladığımız bütün bu şartlar ve olgular, mutlak suretle zaman içerisinde, zamanın ruhuna uygun olarak gelişecektir. 85 milyonluk bir ülke olarak çok büyük bir potansiyelimiz var. Futbola kadınlarımızın, kız çocuklarımızın çok büyük bir ilgisi var. Tüm bunların yanı sıra kadın futbolunda altyapılarda liglerin hayata geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Altyapı liglerinin oluşturulması, kız çocuklarının genç yaştan itibaren disiplinli bir şekilde eğitimi ve bunun sonucunda kadın takımlarımızın futbolcu havuzlarının genişletilmesi için hayati önem taşımaktadır. Sponsorların zamanla işin içine daha fazla girmesiyle birlikte teknik imkanlar mutlaka yükselecek ve nihayetinde dünya ile başa baş bir mücadele sergileyen bir Türk kadın futbolunu izliyor olacağız.”