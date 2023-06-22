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TFF'den yabancı kuralına +1 ilaveleri!

TFF 2023-24 sezonu için yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan bir oyuncu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcuyla da sözleşme imzalanabilecek

Giriş: 22.06.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
TFF'den yabancı kuralına +1 ilaveleri!
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 2023-2024 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı. TFF'nin yabancı oyuncu kuralı statüsünde değişikliğe gitti de duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler."

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