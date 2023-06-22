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Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Artık oynayabilecek

TFF'nin yabancı kuralında gittiği değişikliğin ardından ilk yorumlar da geliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kuraldaki ilave revizesi sonrasında açıklama yaptı ve "Yusuf Demir Türk oğlu Türk. Artık oynayabilecek" ifadelerini kullandı

Giriş: 22.06.2023 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Artık oynayabilecek
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonu futbolcu uygunluğu kurallarını ilan ederken Süper Lig'in yeni sezonunda kulüpler, A takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirebilecek.

Konuya ilişkin olarak TRT Spor'a açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in artık forma giyebileceğini belirtti.

Geçen sezon kural nedeniyle Yusuf'un oynayamadığının altını çizen ve Yusuf'un Türk oğlu Türk olduğunu belirten Özbek, "Yusuf Demir herhalde mavi kartla yerli statüsünde oynayabilecek. Oynaması da lazım zaten. Türk oğlu Türk bir oyuncumuz. Yönetmeliğin bir maddesine göre, başka bir milli takımda oynadığı için sen Türk değilsin demek olmazdı." ifadelerini kullandı.

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