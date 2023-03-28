Milli arada 6 Şubat tarihli deprem felaketlerinin yaralarını sarmak maçıyla Azerbaycan ekibi Karabağ ile el ele veren Galatasaray, dost ülkede sıcak karşılandı. Sarı-kırmızılılar, dostluk mücadelesi olmasına rağmen kapalı gişe oynanan maçın hem öncesi hem sonrasında büyük ilgi görmesiyle birlikte bir süredir çalışma yürüttüğü proje için de düğmeye bastı.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Galatasaray, TFF'nin kapısını çalarak Türki cumhuriyetlere dair bir öneride bulunacak. Sarı-kırmızılılar, Türki cumhuriyetlerin vatandaşlığına sahip futbolcuların, Spor Toto Süper Lig'de yabancı değil, yerli kontenjanından sayılmasını önerecek.