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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'den Süper Lig ekiplerine 3.7 milyar TL! - Futbol Haberleri

        TFF'den Süper Lig ekiplerine 3.7 milyar TL!

        Trendyol Süper Lig takımları bu sezon elde ettiği her galibiyette 4,95 milyon lira kazanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon Süper Lig ekiplerine yaklaşık 3.7 milyar TL ödeme yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:33
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        Süper Lig ekiplerine 3.7 milyar TL!
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        182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı 31,3 liradan (yayın ihale günü döviz kuru), diğer yarısı güncel kur üzerinden kulüplere dağıtılacak.

        Yayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için ayrılan kesintiler çıkarıldığında, Süper Lig takımlarına yaklaşık 3,7 milyar lira ödeme yapılacak.

        Bu meblağ, döviz kurunda yaşanacak muhtemel değişikliklerle paralellik arz edecek.

        GELİRİN YÜZDE 46'SI PERFORMANSA GÖRE

        Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı, takımların performansına göre pay ediliyor.

        Elde edilen her galibiyette 4,95 milyon lira kazanan kulüpler, beraberliklerde ise bu parayı rakibiyle bölüşüyor.

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        AYAK BASTI PARASI 71.7 MİLYON TL

        Yayın gelirinin yüzde 37’si, katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılıyor.

        Ligdeki 19 kulüp, bu kalemden 71,7'şer milyon lirayı kasasına koyuyor.

        GEÇMİŞ ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ 5.95 MİLYON TL

        Havuzdaki gelirin yüzde 11'i, geçmiş yıllarda şampiyonluk elde eden kulüplere ödül olarak veriliyor.

        Buna göre kulüpler, her şampiyonluk için 5,95 milyon lira kazanıyor.

        ŞAMPİYONLUK PRİMİ 71.1 MİLYON TL

        Süper Lig'e ayrılan gelirin kalan kısmı (yüzde 6), sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara verilecek.

        Buna göre şampiyon takım 71,1 milyon lira prime hak kazanacak. Ligi ikinci sıra bitirecek ekip 56,9, lig üçüncüsü 42,6 lig dördüncüsü 28,4, lig beşincisi 14,3 ve lig altıncısı de 7,2 milyon lirayla ödüllendirilecek.

        G.SARAY YAYIN GELİRİNDE ZİRVEDE

        Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 11 maç yapıp 31 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yayın geliri pastasında da en büyük büyük dilimin sahibi konumunda.

        Sarı-kırmızılı kulüp an itibarıyla performanstan 51,9 milyon lira, lige katılımdan 71,7 milyon lira ve geçmişteki 24 şampiyonluğundan ötürü 142,8 milyon lira olmak üzere, toplam 266,4 milyon lira kazanmış durumda.

        Yayın geliri klasmanında ikinci sırada 229,3 milyon lirayla Fenerbahçe, üçüncü sırada 204 milyon lirayla Beşiktaş ve dördüncü sırada ise 138,1 milyon lirayla Trabzonspor bulunuyor.

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